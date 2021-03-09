Комсомольський міський суд перейшов під захист охоронців Феміди Полтавщини

Співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області з 5 березня здійснюватимуть надійний захист ще однієї судової установи – Комсомольського міського суду. Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області.
До суду завітав начальник судових охоронців Полтавщини полковник Служби Олександр Аленін, який привітав співробітників установи та голову суду Тетяну Куц з новим етапом співпраці, вручивши голові суду символічний знак Служби.