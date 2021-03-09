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Комсомольський міський суд перейшов під захист охоронців Феміди Полтавщини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 300 Коментарів: 1

 

Служба судової охорони – завжди на варті правосуддя

Співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області з 5 березня здійснюватимуть надійний захист ще однієї судової установи – Комсомольського міського суду. Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області.  


До суду завітав начальник судових охоронців Полтавщини полковник Служби Олександр Аленін, який привітав співробітників установи та голову суду Тетяну Куц з новим етапом співпраці, вручивши голові суду символічний знак Служби.


- Для нас усіх це важливий день, адже сьогодні ми розпочинаємо охороняти ще одну установу системи правосуддя. Контролери нашого управління будуть щодня докладати максимум зусиль, аби кожен суддя та співробітник суду почували себе у максимальній безпеці - зазначив Олександр Геннадійович.


- Ми дуже чекали цього моменту – коли ми будемо працювати з відчуттям безпеки та захищеності. Тепер ми всі одна велика родина, - додала Тетяна Олександрівна.
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Автор: Альона Душенко
Теги: суд Горішні Плавні
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Коментарі: 1

280
ulyanov:
Сьогодні, 12:24

Краще би з таким завзяттям вони звітували про те, що заробітні плати помічників суддів та суди профінансовані в повному обсязі.

 

На заробітні плати поліцейських, які з завзяттям риються в портфелях та сумках відвідувачів судів кошти є, а на марки та папір, і зарплати службовців суду - вже не вистачає.

 

Дохазяйнувались "слуги народу" до мишей...


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