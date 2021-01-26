«Страшно, як хвороба зжирає твою дитину»: Карина Шарлай потребує допомоги

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 121

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна Шарлай розповіла, що необхідні кошти для постійного лікування. Після того як вилікували зуби, з'явилися проблеми інтимного характеру й найближчим часом дівчинці потрібна буде допомога хірурга.









- Для мене найбільший страх - це коли знаєш, що твоя дитина невиліковно хвора і згасає поступово. Страшно - коли дивишся, як хвороба пожирає нещадно твою дитину, забирає сили, і все її життя, а я в цей момент безсила. Страшно - коли розумієш, що ти повинна посміхатися попри все, щоб дочка не бачила і не чула твоїх сліз. Страшно - коли лікарі кажуть: ви розумієте, лікування немає у вашому випадку, можна тільки полегшити стан дитини ліками, - ділиться мама дівчинки Анна Шарлай.





Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)



