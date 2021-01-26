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Кременчук, Благодійність

«Страшно, як хвороба зжирає твою дитину»: Карина Шарлай потребує допомоги

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 121

 

Маленька кременчужанка має діагноз ДЦП

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна Шарлай розповіла, що необхідні кошти для постійного лікування. Після того як вилікували зуби, з'явилися проблеми інтимного характеру й найближчим часом дівчинці  потрібна буде допомога хірурга. 


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- Для мене найбільший страх - це коли знаєш, що твоя дитина невиліковно хвора і згасає поступово. Страшно - коли дивишся, як хвороба пожирає нещадно твою дитину, забирає сили, і все її життя, а я в цей момент безсила. Страшно - коли розумієш, що ти повинна посміхатися попри все, щоб дочка не бачила і не чула твоїх сліз. Страшно - коли лікарі кажуть: ви розумієте, лікування немає у вашому випадку, можна тільки полегшити стан дитини ліками, - ділиться мама дівчинки Анна Шарлай.


Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)


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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність

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