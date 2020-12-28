«Хочеться видрати своїми руками зубний біль»: на операцію Карині Шарлай потрібно 30 000 грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 184

Юна кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Зараз у дівчинки почали різатися зуби й від болю дівчина не може спокійно жити. Мама дівчинки Анна розповіла, що для лікування необхідно ввести наркоз а 2,5-5 годин, така операція коштує 30 000 грн.









- Всі ми знаємо наскільки жахливий зубний біль, як нестерпно його терпіти, як хочеться видерти своїми руками хворий зуб і не мучитися від болю! У Карини катастрофа з зубами. Постійні зуби поперли крізь ясна в сторону, а молочні стоять і навіть не хитаються, дитина мучиться від болю, а допомоги чекати нізвідки. Державна стоматологія відмовилася від нас, так як у Карини епілепсія і часті напади, які і провокує зубний біль.





З усіх клінік в місті відгукнулася допомогти тільки одна. На вибір наркоз по 2,5 години з інтервалом в один тиждень, або 5 годин і лікування за раз. Роботи багато, потрібно видалити 4 зуба, вилікувати карієс, розрізати ясна, щоб розгорнути зуби, що прорізаються, прибрати зубний камінь. Ціна за операцію 30 000 грн. Дорогі, рідні, допоможіть зібрати і швидше допомогти дитині. Я одна, у мене немає такої суми, - звернулася за допомогою мама дівчинки Анна Шарлай.





Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)