Кременчужани долучилися до всеукраїнського конкурсу «Збережи ялинку»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 412 Коментарів: 1

Роботи представили як діти, так і творчі колективи

У Кременчуці підвели підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки «Збережи ялинку». Про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти Кременчуцької міської ради.



Метою конкурсу є пропаганда серед учнівської молоді руху за збереження хвойних дерев, виховання екологічної свідомості дітей та учнівської молоді, виховання поваги до народних традицій, розвиток дитячої творчості. На конкурс представили 220 авторських та колективних робіт з 30 освітніх та позашкільних закладів.





Переможцями у номінації «Стилізована ялинка» стали:

Гирман Анна, гімназія № 8;

Спринчак Олексія, гурток «Барви», КПНЗ «ОДЮК»;

Каратаєва Анастасія, гурток «Барви», КПНЗ «ОДЮК»;

Фойда Вікторія, гімназія №19;

Щербакова Анастасія, гурток «Природа і фантазія», КЕНЦУМ;

Краснощок Уляна та Мотренко Софія, гурток «Образотворчемистецтво», КЕНЦУМ;

Вихованців гуртка "Народної творчості" КМЦПО





У номінації «Новорічний віночок»

ГалушкінНікіта, гімназія №19;

Фірманюк Ярослава, гімназія №17;

Клімович Таїсія, ліцей №10





У номінації «Новорічно-різдвяна композиція»

Бабак Анастасія, гімназія № 19;

Корягіна Анна, ліцей № 4;

Учні 1-Б класу, ліцей № 11;

Салкуцан Артем, КНВК № 15;





У номінації «Традиційна народна іграшка»

Ревіна Поліна, КНВК № 2;

Войтенко Анастасія, гімназія №8;

Щур Анастасія, гімназія № 9;

Альмагер Маргарита, гімназія № 19;

У номінації «Новорічний подарунок»

Чижик Нікіта, гімназія № 1;

Чіп Вікторія, 1-А клас , гімназія № 7;

Жукова Софія, 7-А клас, гімназія № 24;





У номінації «Сюжетна композиція»

Бардась Єгор, Єфімкін Дмитро, Купцов Максим, гурток

початково-технічного моделювання, КМЦПО ;

Карякіна Поліна, гімназія № 22;

Гузь Уляна, Попеску Софія, Нагаєвська

Попеску Нагаєвська Діана,КПНЗ « ОДЮК »





У номінації «Паперопластика»