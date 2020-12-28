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Кременчук, Полтавщина

Відкрили рух по мосту через Ворсклу

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 608

 

Наразі транспорт рухається тимчасовим покриттям

Поблизу села Копили Полтавського району відкрито рух по правому мосту через р. Ворскла км 344+615 дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, повідомляє пресслужба «Укравтодора».


Наразі транспорт рухається тимчасовим покриттям. Міст протяжністю 222 м збудовано з нуля. Старий – 1952 року будівництва демонтовано, оскільки споруда не відповідала вимогам сучасного навантаження та трафіку, який рухається даною дорогою.


На лівому мосту розпочато капітальний ремонт. Планується підсилення наявних опор, повна заміна прогонової будови та ригелів.
Оновлення дороги стало можливим після підписання між Укравтодор та World Bank Ukraine Угоди щодо реалізації Проєкту розвитку дорожньої галузі.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог ремонт моста Ворскла

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