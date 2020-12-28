Відкрили рух по мосту через Ворсклу

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Поблизу села Копили Полтавського району відкрито рух по правому мосту через р. Ворскла км 344+615 дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, повідомляє пресслужба «Укравтодора».



Наразі транспорт рухається тимчасовим покриттям. Міст протяжністю 222 м збудовано з нуля. Старий – 1952 року будівництва демонтовано, оскільки споруда не відповідала вимогам сучасного навантаження та трафіку, який рухається даною дорогою.



На лівому мосту розпочато капітальний ремонт. Планується підсилення наявних опор, повна заміна прогонової будови та ригелів.

Оновлення дороги стало можливим після підписання між Укравтодор та World Bank Ukraine Угоди щодо реалізації Проєкту розвитку дорожньої галузі.



