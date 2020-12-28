Як працюватиме ЦНАП на Різдво

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня
Центр надання адміністративних послуг опублікував графік роботи на Різдвяні свята. Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком:
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
6 січня з 8.00 до 16.00,
7-8 січня вихідні,
з 9 січня робочі дні згідно графіка.
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
6 січня з 8.00 до 16.00,
7-8 січня вихідні,
з 9 січня робочі дні згідно графіка.
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
6 січня з 8.00 до 16.15,
7-10 січня вихідні,
з 11 січня робочі дні згідно графіка.
ЦНАП у с. Потоки:
(вул. Шевченка, 4)
6-10 січня вихідні,
з 11 січня робочі дні згідно графіка.
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.