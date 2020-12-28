Як працюватиме ЦНАП на Різдво

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Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня

Центр надання адміністративних послуг опублікував графік роботи на Різдвяні свята. Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком:



Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

6 січня з 8.00 до 16.00,

7-8 січня вихідні,

з 9 січня робочі дні згідно графіка.



Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

6 січня з 8.00 до 16.00,

7-8 січня вихідні,

з 9 січня робочі дні згідно графіка.



Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

6 січня з 8.00 до 16.15,

7-10 січня вихідні,

з 11 січня робочі дні згідно графіка.



ЦНАП у с. Потоки:

(вул. Шевченка, 4)

6-10 січня вихідні,

з 11 січня робочі дні згідно графіка.



Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.