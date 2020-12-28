1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Запекла боротьба до останнього ходу: відбулися змагання з шахів «Зимовий кубок «Каїсси»

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 196

 

Змагання проходили серед юних спортсменів

3-го січня у Кременчуці відбулися змагання з шахів серед дітей «Зимовий кубок «Каїсси». Участь взяли 22 спортсмена, які грали за швейцарською системою. Про це «Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса».

Переможець відкритої першості Андрій Карпов зустрівся з призером багатьох турнірів Михайлом Кибкалом. Спочатку Андрій пожертвував пішака, перехопив ініціативу й почав атакувати. Михайло не лише повернув фігуру, але й добився переваги та мав перемагати, але захопився атакою. Несподівано Андрій дав мат. Після цього Андрій Карпов став кращим серед дітей до 8 років.


 

Разом з хлопцями грали й дівчата. В останньому турі зустрілися дві Марини: Сьоміна та Риндіна, які боролися за третє місце. Дівчата синхронно ставили ферзі. Партія могла завершитися нічиєю, але Сьоміна поступилася. Перше місце посіла Тетяна Хоменко. А друге - Лариса Романченко.


 

Закономірно завершилися змагання й серед хлопців. Кубок отримав Артем Титанюк, який весь турнір пройшов без поразок. Другим став Михайло Швачич, а третім - Володимир Кибкало. Всі гравці першорозрядники.


 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Володимир Груздєв
Теги: шахи Каїсса

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх