Запекла боротьба до останнього ходу: відбулися змагання з шахів «Зимовий кубок «Каїсси»

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 196

3-го січня у Кременчуці відбулися змагання з шахів серед дітей «Зимовий кубок «Каїсси». Участь взяли 22 спортсмена, які грали за швейцарською системою. Про це «Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса».



Переможець відкритої першості Андрій Карпов зустрівся з призером багатьох турнірів Михайлом Кибкалом. Спочатку Андрій пожертвував пішака, перехопив ініціативу й почав атакувати. Михайло не лише повернув фігуру, але й добився переваги та мав перемагати, але захопився атакою. Несподівано Андрій дав мат. Після цього Андрій Карпов став кращим серед дітей до 8 років.









Разом з хлопцями грали й дівчата. В останньому турі зустрілися дві Марини: Сьоміна та Риндіна, які боролися за третє місце. Дівчата синхронно ставили ферзі. Партія могла завершитися нічиєю, але Сьоміна поступилася. Перше місце посіла Тетяна Хоменко. А друге - Лариса Романченко.









Закономірно завершилися змагання й серед хлопців. Кубок отримав Артем Титанюк, який весь турнір пройшов без поразок. Другим став Михайло Швачич, а третім - Володимир Кибкало. Всі гравці першорозрядники.



