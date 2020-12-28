«За 2020 рік зафіксовано 35 спроб дачі неправомірної вигоди патрульним», - поліція

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У Кременчуці минулого зафіксували 35 спроб дати хабара патрульним. Про це повідомляє патрульна поліція міста. Таким чином порушники намагалися уникнути відповідальності:





«Ситуації були різні, але у всіх випадках один і той же результат — інспектори викликають слідчих для фіксації спроби надання хабара», - заявляють у патрульній поліції.