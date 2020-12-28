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«За 2020 рік зафіксовано 35 спроб дачі неправомірної вигоди патрульним», - поліція

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 224

Гроші пропонували аби уникнути відповідальності

У Кременчуці минулого зафіксували 35 спроб дати хабара патрульним. Про це повідомляє патрульна поліція міста. Таким чином порушники намагалися уникнути відповідальності:


«Ситуації були різні, але у всіх випадках один і той же результат — інспектори викликають слідчих для фіксації спроби надання хабара», - заявляють у патрульній поліції. 
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Автор: Юлия Волынская
Теги: хабар патрульна поліція

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