Змінився механізм прийому документів на призначення державних соцгарантій - куди звертатися

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У територіальних громадах, до складу яких увійшли міста обласного значення (Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні) заяви з необхідним пакетом документів на призначення державних соціальних гарантій приймаються управліннями соціального захисту населення відповідних міських, районних у містах рад.

З 1 січня 2021 року змінився механізм прийому документів на призначення державних соціальних гарантій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 січня 2021 року змінився механізм прийому документів для оформлення державних соціальних допомог, субсидій, пільг та інших соціальних гарантій. про це повідомляє пресслужба Кременчуцької РДА.



З усіх питань щодо подання документів на призначення державних соціальних гарантій необхідно звертатись до:

відділів соціального захисту відповідної територіальної громади або визначеної посадової особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

уповноважених осіб старостинських округів;

посадових осіб центру надання адміністративних послуг (у разі створення).





У територіальних громадах, до складу яких увійшли міста обласного значення (м. Полтава, м. Кременчук, м. Лубни, м. Миргород, м. Горішні Плавні) заяви з необхідним пакетом документів на призначення державних соціальних гарантій приймаються управліннями соціального захисту населення відповідних міських, районних у містах рад.



Управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій з 1 січня заяви з необхідними документами на призначення державних соціальних гарантій приймають лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" - за наявності технічної можливості).

У разі виникнення питань з організації прийому документів на призначення державних соціальних гарантій, рекомендуємо звертатись за телефоном обласної безкоштовної «гарячої» лінії: 0 800 500 620.





Телефони територіальних громад з питань соціального захисту населення:





1 Новогалещинська селищна (05342) 9-70-00 2 Омельницька сільська 068-238-28-56 3 Піщанська сільська (0536) 75-83-04, 098-093-75-97 4 Пришибська сільська (0536) 75-84-88, 75-84-75 5 Глобинська міська (05365) 2-42-78, 2-55-40 6 Козельщинська селищна (05342) 3-12-01 7 Семенівська селищна 066-128-68-65 8 Оболонська сільська (05341) 9-52-73, 097-794-06-27 9 Градизька селищна (05365) 33-47-81 10 Камянопотоківська сільська 067-597-46-28



Перелік державних соціальних гарантій, з подання документів на призначення яких необхідно звертатись до територіальних громад





1. Допомога сім’ям з дітьми

1.1. Допомога у зв'язку з вагітності та пологами жінками, звільненим у зв‘язку з ліквідацією підприємства

1.2. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зареєстрованим в центрі зайнятості як безробітні

1.3. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами аспіранткам, докторанткам, студенткам

1.4. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами непрацюючим жінкам

1.5. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, жінкам,зареєстрованим як СПД

1.6. Допомога при народженні дитини

1.7. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванням

1.8. Допомога на дітей одиноким матерям

1.9. Допомога при усиновлені дитини

1.10. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною





2. Допомога малозабезпеченим сім'ям

2.1. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям





3. Допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3.1. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю





4. Допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

4.1. Допомога особам з інвалідністю І групи

4.2. Допомога жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”

4.3. Допомога особам з інвалідністю ІІ групи

4.4. Допомога особам з інвалідністю ІІІ групи

4.5. Допомога священнослужителям, церковнослужителям

4.6. Допомога особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

4.7. Допомога на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А та Б І групи

4.8. Допомога на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю І групи)

4.9. Допомога дитині померлого годувальника





5. Компенсація вартості продуктів харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5.1. Компенсація 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України, громадянам, які віднесені до 1 категорії

5.2. Компенсація 25 процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України, громадянам, які віднесені до 2 категорії

5.3. Грошова компенсація на дітей віком від 6 до 10 років за дні, в які не відвідували навчальний заклад

5.4. Грошова компенсація на дітей віком від 11 до 14 років за дні, в які не відвідували навчальний заклад

5.5. Грошова компенсація на дітей віком від 15 до 18 років за дні, в які не відвідували навчальний заклад





6. Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

6.1. Тимчасова державна допомога, коли місце проживання матері (батька) невідоме

6.2. Тимчасова державна допомога, коли мати (батько) ухиляються від сплати аліментів

6.3. Тимчасова державна допомога, коли мати (батько) не мають можливості утримувати дитину





7. Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу иа прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків

7.1. Грошове забезпечення прийомним батькам та соціальна допомога дітям-сиротам

7.2. Грошове забезпечення батькам - вихователям та соціальна допомога дітям-сиротам





8. Допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком ЛКМЗ потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

8.1. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком ЛКМЗ потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним





9. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

9.1. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи

9.2. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю

9.3. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування





10. Винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

10.1. Одноразова винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"





11. Допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

11.1. Одноразова матеріальна допомога особі, яка постраждала від торгівлі людьми





12. Допомога на поховання

12.1. Допомога на поховання





13. Допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

13.1. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату





14. Допомога на утримання дитини в сiм'ї патронатного вихователя

14.1. Грошове забезпечення та соціальна допомога на утримання дитини в сiм'ї патронатного вихователя





15. Допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби

15.1. Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби





16. Допомога в разi загибелi або iнвалiдності волонтера

16.1. Одноразова грошова допомога в разi загибелi (смерті) волонтера

16.2. Одноразова грошова допомога в разi iнвалiдності волонтера





17. Допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання

17.1. Допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання





18. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

18.1. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях





19. Грошова компенсація замість санаторно-курортного лікування

19.1. Компенсація замiсть санаторно-курортної путiвки особі з iнвалідністю 1 групи (стаття 6 (2))

19.2. Компенсація замiсть санаторно-курортної путiвки особі з iнвалідністю 2 групи (стаття 6 (2))

19.3. Компенсація замiсть санаторно-курортної путiвки особі з iнвалідністю 3 групи (стаття 6 (2))

19.4. Компенсація за путiвки особам з iнвалідністю ВВВ 1 групи

19.5. Компенсація за путiвки особам з інвалідністю ВВВ 2 групи

19.6. Компенсація за путiвки особам з iнвалідністю ВВВ 3 групи

19.7. Компенсація за санаторно-курортне лікування потерпілим внаслідок ЧК

1 категорії

19.8. Компенсація за санаторно-курортне лікування дітям, потерпілим внаслідок ЧК

19.9. Компенсація за путiвку та самостiйне лiкування особам з інвалідністю 1 групи (стаття 2)

19.10. Компенсація за путiвку та самостiйне лiкування особам з iнвалідністю 2 групи (стаття 2)

19.11. Компенсація за путiвку та самостiйне лiкування особам з iнвалідністю 3 групи (стаття 2)





20. Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування

20.1. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування УБД (стаття 1)

20.2. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування учасникам війни (стаття 1)

20.3. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування особам, на яких поширюється чинна стаття 15

20.4. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування колишнім неповнолітнім в'язням (стаття 6 (1))

20.5. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування колишнім в'язням (стаття 6 (3))

20.6. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування дружинам жертв нацистських переслідувань (стаття 6 (4))

20.7. Компенсація самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам праці (стаття 7)





21. Пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

21.1. Пільга на придбання твердого палива

21.2. Пільга на придбання скрапленого газу





22. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

22.1. ЖКП

22.2. СГТП