На Полтавщині 6 військовослужбовців та один працівник ЗСУ хворіють на COVID-19

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Станом на 5 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1406 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.





Всього за час пандемії одужало – 12842 особи, летальних випадків – 38. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 92 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 33 особи.





За минулу добу зареєстровано 62 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.





З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Східного та Західного регіонів, Маріупольський, Полтавський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю;

Станишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України;

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.





На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 54 особи:

Київська область – 12 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;

Одеська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;

Полтавська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;

Дніпропетровська область – 6 військовослужбовців;

Миколаївська область – 3 військовослужбовці;

Харківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України;

Луганська, Запорізька та Львівська області – по 2 військовослужбовці;

Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Донецька області – по 1 військовослужбовцю;

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.