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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині 6 військовослужбовців та один працівник ЗСУ хворіють на COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 312

 

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання

Станом на 5 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1406 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.


Всього за час пандемії одужало – 12842 особи, летальних випадків – 38. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 92 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 33 особи.


За минулу добу зареєстровано 62 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.


З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб:

  • Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці;
  • Військово-медичний клінічний центр Східного та Західного регіонів, Маріупольський, Полтавський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю;
  • Станишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України;

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.


На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 54 особи:

  • Київська область – 12 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України;
  • Одеська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;
  • Полтавська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;
  • Дніпропетровська область – 6 військовослужбовців;
  • Миколаївська область – 3 військовослужбовці;
  • Харківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України;
  • Луганська, Запорізька та Львівська області – по 2 військовослужбовці;
  • Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Донецька області – по 1 військовослужбовцю;

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові коронавірус

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