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Кременчук, Культура, Украина, Мир, Полтавщина

У конкурсі «Вікі любить пам’ятки» обрали найкраще фото Полтавщини

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 374

 

Журі вже незабаром оголосить ТОП-10 фото, що представлять Україну на міжнародному етапі

Найкращим фото Полтавщини цього року став знімок Західного укріплення Більського городища. Переможну світлину зробила Оксана Дорошенко. Про це повідомляється на сайті конкурусу.

 

Городище розташоване на височині в межиріччі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь в районі села Більськ Котелевського району. Воно складається з трьох укріплених поселень (Куземинське, Західне Більське і Східне Більське укріплення), об'єднаних однією фортечною стіною (Велике Більське городище). Загальна площа городища 4400 га.


Авторка цікавиться історією рідного краю та захоплюється фотографією.

- Конкурс для мене — це чудова нагода зробити свій внесок у розвиток Вікіпедії і, звісно ж, популяризувати свою місцевість, - поділилась Оксана Дорошенко.


- Незвичайність цієї фотографії у тому, що вона поєднала скіфські часи із сучасним станом степів Полтавської області. Також витримані всі канони перспективного фото, - прокоментував фото член журі, архітектор Микола Ломако.


У списку пам’яток Полтавської області 3405 об’єктів, з них половина — 1717 пам’яток вже мають фото у Вікісховищі. Цьогоріч 42 конкурсанти завантажили понад 1900 фото 565 об’єктів культурної спадщини.


В Україні конкурс пройшов уже дев’ятий рік поспіль. За цей час учасники сфотографували понад 37 тисяч (41% від усіх об’єктів у конкурсних списках) пам’яток і завантажили понад 320 тисяч фото у Вікісховище. Цьогоріч на конкурс можна було подавати фотографії та відео офіційних пам’яток історико-культурної спадщини: храмів, садиб, замків та інших історичних будівель з усіх областей України, в тому числі Криму. Загалом у списку понад 92 тисячі об’єктів.


Журі вже незабаром оголосить ТОП-10 фото, що представлять Україну на міжнародному етапі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Більське городище

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