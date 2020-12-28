У конкурсі «Вікі любить пам’ятки» обрали найкраще фото Полтавщини

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 374

Журі вже незабаром оголосить ТОП-10 фото, що представлять Україну на міжнародному етапі

Найкращим фото Полтавщини цього року став знімок Західного укріплення Більського городища. Переможну світлину зробила Оксана Дорошенко. Про це повідомляється на сайті конкурусу .

Городище розташоване на височині в межиріччі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь в районі села Більськ Котелевського району. Воно складається з трьох укріплених поселень (Куземинське, Західне Більське і Східне Більське укріплення), об'єднаних однією фортечною стіною (Велике Більське городище). Загальна площа городища 4400 га.





Авторка цікавиться історією рідного краю та захоплюється фотографією.

- Конкурс для мене — це чудова нагода зробити свій внесок у розвиток Вікіпедії і, звісно ж, популяризувати свою місцевість, - поділилась Оксана Дорошенко.





- Незвичайність цієї фотографії у тому, що вона поєднала скіфські часи із сучасним станом степів Полтавської області. Також витримані всі канони перспективного фото, - прокоментував фото член журі, архітектор Микола Ломако.





У списку пам’яток Полтавської області 3405 об’єктів, з них половина — 1717 пам’яток вже мають фото у Вікісховищі. Цьогоріч 42 конкурсанти завантажили понад 1900 фото 565 об’єктів культурної спадщини.





В Україні конкурс пройшов уже дев’ятий рік поспіль. За цей час учасники сфотографували понад 37 тисяч (41% від усіх об’єктів у конкурсних списках) пам’яток і завантажили понад 320 тисяч фото у Вікісховище. Цьогоріч на конкурс можна було подавати фотографії та відео офіційних пам’яток історико-культурної спадщини: храмів, садиб, замків та інших історичних будівель з усіх областей України, в тому числі Криму. Загалом у списку понад 92 тисячі об’єктів.





Журі вже незабаром оголосить ТОП-10 фото, що представлять Україну на міжнародному етапі.