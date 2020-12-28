Правоохоронці затримали розбійника, який нападав на полтавок

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Правоохоронці затримали розбійника, який нападав на полтавок. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, вдалося встановити вже двох жертв зловмисника.





27 грудня, погрожуючи ножем, він відібрав мобільний телефон у дівчини, що проходила біля Кадетського корпусу на вул. Соборності. Уже наступного дня він так само напав на жінку на вул. Маршала Бірюзова і також забрав телефон.





Слідство вважає, що 23-річний затриманий може бути причетний і до інших подібних злочинів на території міста.





За фактом розбійних нападів відкрито кримінальне провадження.