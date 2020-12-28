На замітку кременчужанам: отримали спадщину? Не хвилюйтеся за субсидію

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 683

Які зміни у Положення про субсидії вніс уряд, кого вони стосуються

Наприкінці року уряд ухвалив Постанову №1282, яка вносить зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Фактично розшириться коло отримувачів цього виду допомоги, бо зняті певні обмеження, через які субсидія не призначалася. Також Мінсоцполітики додало електронні канали комунікації.





Проаналізуємо основні зміни.





1. Внесені зміни, що стосуються заробітчан за кордоном. Субсидію зможуть отримувати домогосподарства, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення (раніше ця категорія не мала такої можливості). Проте таким особам слід буде підтвердити документально факт роботи за кордоном, надавши легалізовані в Україні документи.



2. Зняте обмеження для тих, хто перебуває за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Для цієї категорії перебування за кордоном понад 60 днів відтепер не буде причиною для відмови у призначенні субсидії.



3. Спадщина не стане на заваді отриманню субсидії. Положення про призначення субсидій визначає перелік умов, за яких вона не може бути призначена. Серед них – і отримання земельної ділянки, будинку, машини чи іншого майна на суму понад 50 тис грн (протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії). При цьому субсидія раніше не призначалася не лише тим, хто купив майно, а й тим, хто його «іншим законним способом набув» - тепер ці слова виключені. Це означає, що, отримавши подарунок, спадок на суму понад 50 тис грн, ви можете претендувати на субсидію на загальних підставах.



4. Надано право на субсидію особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати ЄСВ. (До цього житлова субсидія призначалася їм лише за рішенням комісії.) Це стосується фізичних осіб-підприємців (незалежно від обраної системи оподаткування), які на період карантину звільнені від сплати ЄСВ. Додамо, що субсидія призначається і в тому випадку, коли ЄСВ заборгував роботодавець.



5. Субсидія не призначається, якщо загальна (а не опалювальна) площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир та 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (замість 120 та 200).



6. У субсидіантів тепер немає обов’язку повідомляти органи соцзахисту населення протягом 30 календарних днів про транспортні засоби, набуті під час отримання субсидії. Дані про транспортні засоби (крім причепів) подаються лише при заповненні декларації. (Раніше Положення передбачало обов’язок субсидіанта повідомляти про набуті транспортні засоби, причому «незалежно від розміру вартості транспортного засобу».







7. Заяву на субсидію та декларації тепер можна подавати в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики. Щоб подати заяву в електронній формі, потрібен електронний підпис.





8. «Ощадбанк» тепер може надсилати отримувачам повідомлення про субсидію через меседжери.



Урядова Постанова №1282 від 16.12.20 року визначає, що зміни застосовуються з 1 листопада 2020 року (тобто «заднім числом»). А це означає, що органи соцзахисту мусять переглянути право на субсидію для певних категорій громадян, які по неї зверталися після 01.11.2020, але не отримали цей вид допомоги через обмеження, які зараз зняті.





Крім цього, іншою Постановою №1324 від 23.12.20 р. обумовлено, що субсидія тепер не враховується в дохід для призначення соціальних допомог від держави.





Додаткові роз’яснення щодо призначення житлової субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення: