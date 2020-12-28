Де й о котрій 6 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
6 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Весняна, 3-19;
- вул. Бригадна, 25-68;
- вул. Богдана Хмельницького, 164-166;
- пров. Сєдова, 8-51;
- пров. Пирогова, 1-8;
- пров. Бригадний, 3-15;
- пров. Дачний, 3-11;
- пр. Дачний, 3-15
- вул. Богдана Хмельницького, 3-58;
- вул. Недогарська, 3-24;
- вул. Тракторна, 3-9;
- вул. 8 Березня, 7-9;
- вул. Нова, 15-27;
- вул. Шевченка, 118-140;
- пров. Марії Раскової, 4-118;
- пров. Недогарський, 4-16;
- пров. Богдана Хмельницького, 3-10;
- вул. Лесі Українки, 54-74.