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Де й о котрій 6 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 549

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Весняна, 3-19;
  • вул. Бригадна, 25-68;
  • вул. Богдана Хмельницького, 164-166;
  • пров. Сєдова, 8-51;
  • пров. Пирогова, 1-8;
  • пров. Бригадний, 3-15;
  • пров. Дачний, 3-11;
  • пр. Дачний, 3-15
  • вул. Богдана Хмельницького, 3-58;
  • вул. Недогарська, 3-24;
  • вул. Тракторна, 3-9;
  • вул. 8 Березня, 7-9;
  • вул. Нова, 15-27;
  • вул. Шевченка, 118-140;
  • пров. Марії Раскової, 4-118;
  • пров. Недогарський, 4-16;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3-10;
  • вул. Лесі Українки, 54-74.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення

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