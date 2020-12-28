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Кременчук, Спорт, Афіша

«Кременчук» приймає «Сокіл»: хто продовжить п’ятиматчеву переможну серію?

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 316

 

Матч відбудеться на льодовій арені Айсберг

Сьогодні, 5 січня о 18.45, хокейний клуб «Кременчук» зіграє свій перший матч у 2021 році. Суперником підопічних Олександра Савицького у центральному поєдинку 23 туру УХЛ Паріматч буде найтитулованіший український хокейний клуб - київський «Сокіл».

 

Суперники підійшли до третього очного протистояння сусідами у турнірній таблиці – кияни з 32 очками після 21 гри на другий сходинці, кременчужани з 31 балом - треті. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу. Столична команда виграла в п’яти останніх матчах, причому в крайньому були сильніші за «Донбас» 5:4Б. П’ять перемог поспіль і у «Кременчука», де в останньому переграли «Краматорськ» 2:1ОТ.


Команди у цьому сезоні зустрічалися вже двічі. Матчі проходили в напруженій та цікавій боротьбі: 26 листопада «Сокіл» виграв у Кременчуці 3:1, а 5 грудня переміг в Києві в овер-таймі 3:2ОТ.


«Кременчук» поступився в овер-таймі у Києві «Соколу»
Відроджений легендарний клуб «Сокіл» створює сенсацію й перемагає «Кременчук»
Вболівальників очікує цікава гра «Кременчук» - «Сокіл», де тільки одна з команд продовжить переможну серію з п’яти перемог. Дивіться гру в прямому ефірі на телеканалі XSPORT.
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сокіл

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