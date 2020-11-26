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Відроджений легендарний клуб «Сокіл» створює сенсацію й перемагає «Кременчук»

Сьогодні, 21:49 Переглядів: 263

 

Кременчужани опускаються на третю сходинку турнірної таблиці

Сьогодні, 26 листопада, хокеїсти «Кременчука» на своєму полі прийняли відроджений цьогоріч київський «Сокіл». Перед грою за ініціативи Федерації хокею України, керівництво, тренерський штаб та гравців ХК «Кременчук» відзначили нагородами Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України за перемогу в чемпіонаті країни сезону 2019/2020.


На льоду зійшлися чинний чемпіон України та відроджений «Сокіл». Киянам вдалося створити чергову сенсацію й перемогти кременчужан з перевагою у дві шайби. До цього «соколи» сенсаційно обіграли «Краматорськ» та «Донбас».


«Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - Німенко (Рубан), 6:17; 0:2 - Морозов (Гильманов), 32:26; 1:2 - Серанов (Орлов), 59:00; 1:3 - Морозов (Голубич - Рубан), 56:43;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Алексюк, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Александров, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Савицький - Волков - Пукс (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов, Сушков; Рубан - Німенко (А) - Морозов (К), Гильманов - Смирнов - Павленко, Сиротенко - Ступак - Середницький, Гончаренко - Панченко - Пойманов.



Турнірна таблиця

Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Донбас 11 9 0 0 0 1 1 53 20 19
2  МХК Сокіл 11 6 2 0 0 0 3 36 25 16
3  Кременчук 11 8 0 0 0 0 3 44 26 16
4  Дніпро 11 5 1 0 1 0 4 52 44 13
5  Краматорськ 9 3 1 1 0 1 3 29 31 11
6  Маріуполь 11 2 1 0 0 0 8 23 43 6
7  Білий Барс 10 2 0 0 0 1 7 21 47 5
8  Крижані Вовки 10 1 0 0 0 2 7 24 46 4


29 листопада о 14.00 хокеїсти «Кременчука» вдома приймуть херсонський «Дніпро». Матч відбудеться на льодовій арені «Айсберг». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сокіл
компанія «Інтера Люкс»

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