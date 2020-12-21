У Кременчуці на боротьбу з COVID-19 у 2021 році виділили майже 21 млн грн: куди підуть ці гроші

На Міську цільову програму запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік виділили з міського бюджету 20 760 504 грн. Таке рішення ухвалили депутати 22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради.
У розрахунках до програми йдеться про витрати на наступні потреби:
Варто зазначити, що у цей перелік входили також кошти на страхування медичних працівників закладів охорони здоров’я нашого міста (2 742 фізичних осіб х 200 грн = 548 400 грн). Як бачимо, спочатку закладена сума становила 548 400 грн, проте 22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради депутати від фракції ОПЗЖ запропонували внести правку та дофінансувати цей пункт програми ще на 451 600 грн.
Автори пояснили внесену правку тим, що медики, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, мають отримати дорожчий пакет страхування, який покриває більше страхових випадків, щоб працівники були більш захищеними. Депутати підтримали правку, таким чином на страхування медиків у наступному році планують витратити 1 млн грн.
Більш детально дізнатися про те, на що саме стрямують кошти у рамках програми, ви можете, завантаживши файл: