У Кременчуці на боротьбу з COVID-19 у 2021 році виділили майже 21 млн грн: куди підуть ці гроші

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 430

На Міську цільову програму запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік виділили з міського бюджету 20 760 504 грн. Таке рішення ухвалили депутати 22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради.





У розрахунках до програми йдеться про витрати на наступні потреби:

закупівля засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я Кременчука – 1 950 000 грн;

придбання дезінфекційних засобів і антисептиків – 1 300 000 грн;

медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень – 3 761 000 грн;

медичне обладнання для дооснащення закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 – 3 960 000 грн;

забезпечення вимог І категорії надійності енергозабезпечення стаціонарних відділень інфекційних шпиталів Кременчука – 4 000 000 грн;

капітальний ремонт окремих приміщень першого поверху інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» – 2 455 220 грн;

придбання промислової ємності для зберігання та транспортування кисню медичного для комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» – 2 334 284 грн.





Варто зазначити, що у цей перелік входили також кошти на страхування медичних працівників закладів охорони здоров’я нашого міста (2 742 фізичних осіб х 200 грн = 548 400 грн). Як бачимо, спочатку закладена сума становила 548 400 грн, проте 22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради депутати від фракції ОПЗЖ запропонували внести правку та дофінансувати цей пункт програми ще на 451 600 грн.





Автори пояснили внесену правку тим, що медики, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, мають отримати дорожчий пакет страхування, який покриває більше страхових випадків, щоб працівники були більш захищеними. Депутати підтримали правку, таким чином на страхування медиків у наступному році планують витратити 1 млн грн.





Більш детально дізнатися про те, на що саме стрямують кошти у рамках програми, ви можете, завантаживши файл: rozrahunki-do-programi-kovid-19.docx [26,57 Kb] (cкачиваний: 3)