Хіт-парад новорічних ялинок кременчужан

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 939

А яка у вас новорічна красуня?

Кременчужани надіслали в редакцію «Телеграфа» свої новорічні ялинки, які вони прикрашали до Нового року. Давайте разом подивимося, що в кого вийшло :)

Якщо хочете, щоб і ваша ялинка з'явилась у цій новині – надсилайте фото на почту telegraf.in.ua@gmail.com, вказавши прізвище своєї сім'ї для підпису.





Родина Плахотних

Родина Мартусенко – на фото улюбленці Джейк та Фімочка

Родина Ломаковських

Родина Зарубій

Родина Нагнойних

Родина Нероденко

Родина Кисельових

Ялинка у ДНЗ №10 від Тетяни Хмари