Хіт-парад новорічних ялинок кременчужан

А яка у вас новорічна красуня?
Кременчужани надіслали в редакцію «Телеграфа» свої новорічні ялинки, які вони прикрашали до Нового року. Давайте разом подивимося, що в кого вийшло :)
Якщо хочете, щоб і ваша ялинка з'явилась у цій новині – надсилайте фото на почту telegraf.in.ua@gmail.com, вказавши прізвище своєї сім'ї для підпису.
Родина Плахотних
Родина Мартусенко – на фото улюбленці Джейк та Фімочка
Родина Ломаковських
Родина Зарубій
Родина Нагнойних
Родина Нероденко
Родина Кисельових
Ялинка у ДНЗ №10 від Тетяни Хмари