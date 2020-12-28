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Кременчук, Культура, Топ-новость, Фотоколекція

Хіт-парад новорічних ялинок кременчужан

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 939

 

А яка у вас новорічна красуня?

Кременчужани надіслали в редакцію «Телеграфа» свої новорічні ялинки, які вони прикрашали до Нового року. Давайте разом подивимося, що в кого вийшло :)

 

Якщо хочете, щоб і ваша ялинка з'явилась у цій новині – надсилайте фото на почту telegraf.in.ua@gmail.com, вказавши прізвище своєї сім'ї для підпису.


Родина Плахотних

 

Родина Мартусенко – на фото улюбленці Джейк та Фімочка

 

Родина Ломаковських

 

Родина Зарубій

 

Родина Нагнойних

 

Родина Нероденко

 

Родина Кисельових

 

Ялинка у ДНЗ №10 від Тетяни Хмари

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: елка ялинка Новый год Новий рік

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