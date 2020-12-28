На «Громадський Бюджет» у Кременчуці виділили майже 15 млн грн на 2021 рік

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 151

На виконання Цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» у міському бюджеті Кременчука на 2021 рік передбачено 14,86 млн грн. На таку суму фінансування в цілому зможуть претендувати проєкти-переможці, за які проголосують у наступному році містяни.





В цілому Програма, розроблена на п'ять років, претендує на обсяг фінансування 77,6 млн грн. Зокрема, розробники документу визначили потребу в фінансуванні на 2021 рік у сумі 17,2 млн грн. Серед них на самі ініціативи містян - 15 млн грн (у 2020 році було близько 14,9 млн). Решту в сумі 2,2 млн грн хочуть використати для рекламної кампанії; на фінансування проєктів-переможців минулих років, які не були профінансовані.





Отже, реальний обсяг фінансування громадських ініціатив, який ухвалили депутати, проголосувавши 22 грудня на сесії за міський бюджет, менший за потреби Програми.





На наступні роки, так само, як і на 2021, Програма розрахована та обсяг фінансування проєктів по 15 млн грн щорічно.





«Громадський бюджет» — це інструмент, за допомогою якого громадяни можуть подавати свої проєкти на реалізацію за рахунок міського бюджету. За ті ініціативи, що мають реалізувати, проводиться голосування на сайті kremen.pb.org.ua.