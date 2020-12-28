У Кременчуці за п'ять років планують створити 10-15 нових зон відпочинку

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На нові зони відпочинку, створення яких передбачає міська цільова програма, потрібно 19 мільйонів гривень - проте у міському бюджеті-2020 гроші на цю програму не закладені взагалі

У Кременчуці планують створити 10-15 нових зон відпочинку. Роботи з їх улаштування та благоустрою передбачає нова міська цільова Програма розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2021-2023 роки. Її затвердили на останній сесії Кременчуцької міськради.





Відповідно до Програми, управління містобудування та архітектури мають визначити, де саме розташуються перспективні зони озеленення. При цьому мають враховуватися побажання та потреби містян. У рамках програми фахівці мають підготувати ескізи та 3D-моделі рекреаційних зон, обраних для облаштування та фінансування. Тобто місця, де саме розташуються нові парки, сквери тощо - ще не визначені. Проте перспективний перелік визначає 98 таких місць у різних мікрорайонах міста - від Молодіжного до Раківки. Повний перелік можливих рекреаційних зон (додаток до Програми) можна завантажити тут:





dodatok-1-do-programi.doc [221,5 Kb] (cкачиваний: 13)





Програма визначає, що на фінансування нових зон потрібно 19 млн грн, зокрема, на 2021 рік - понад 8 млн грн; на 2022 й 2023 — близько 6 млн та 5 млн грн відповідно.





Під час голосування за Програму у сесійній залі зауважили, що мета програми збігається з із тим, що пропонують кременчужани в рамках «Громадського бюджету». Мер Малецький на це відповів, що гроші, виділені на громадський бюджет, у тому числі підуть на облаштування нових рекреаційних зон, а мета Програми - визначити, де саме їх можна облаштовувати. Адже у практиці «Громадського бюджету» вже було так, що запропонований (і переможний) проєкт зеленої зони не може бути реалізований, оскільки під тим місцем залягають мережі.





Наразі Програма є - а конкретно на її виконання гроші в міському бюджеті не передбачені, немає рядка про фінансування цієї програми взагалі. Отже, якщо нові зелені зони і з'являться в 2021 році - то лише завдяки «Громадському бюджету» - тобто ініціативам кременчужан, за які проголосують. (На «Громадський бюджет» закладено близько 15 млн грн).



