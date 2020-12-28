За 2020 рік у Кременчуці оштрафували 2 856 водіїв фур

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 0

За 2020 рік у Кременчуці оштрафували 2 856 водіїв фур. Про це розповів керівник патрульної поліції Кременчука, Олександр Борзенко. За його словами, і у 2-3 рази більше вантажівок «розвернули» і не пустили на міст.





На питання, чи стаціонарно стоїть поліцейська машина біля Крюківського мосту очільник відповів «Ні»:





- Міст для нас дуже стратегічний об'єкт, тому що, на жаль, свідомість громадян залишає бажати кращого. І все одно фури хочуть перетинати міст. 2 856 постанов і у 2-3 рази більше «розвернули» завдяки саме цій машині. Якби б його там не було, фури просто б проїжджали. Якщо ви подивитесь, то ця машина стоїть там дуже мало. І ця машина обслуговує 10 викликів на день мінімум. Якщо є виклик - екіпаж їде на нього, якщо ні - стоїть біля мосту, - прокоментував О.Борзенко.



