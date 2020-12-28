Де і коли 4 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 15:08
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00
4 січня у Кременчуці у зв’язку з виконанням планових робіт на ПЛ відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:
- вул. Космонавтів, 47-86;
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
- вул. Чумацький шлях, 45-67;
- пров. Гайдамацький, 2-45;
- пров. Михайлівський, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 3-24.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:
- вул. Кавказька, 1-59;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
- вул. Тимірязєва, 1-31;
- вул. Заводська, 1-131;
- вул. Чечелівська, 2-46;
- пров. Єсєніна, 1-20;
- пров. Чечелівський, 2-41;
- пров. Одеський, 3-28; пр. Петька, 3-49;
- пр. Корабліної, 4-50;
- пр. Турубари, 4-19;
- вул. Матросова, 1-48;
- вул. Лебедина, 5-40;
- вул. Павлова, 1-31;
- вул. Бойка, 8-10/14;
- вул. Маяковського, 2-17;
- пров. Белінського, 1-10.