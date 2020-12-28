Де і коли 4 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00

4 січня у Кременчуці у зв’язку з виконанням планових робіт на ПЛ відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:

вул. Космонавтів, 47-86;

вул. Академіка Герасимовича, 51-84;

вул. Чумацький шлях, 45-67;

пров. Гайдамацький, 2-45;

пров. Михайлівський, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 3-24.





З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами: