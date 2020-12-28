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Де і коли 4 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 406

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00

4 січня у Кременчуці у зв’язку з виконанням планових робіт на ПЛ відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Космонавтів, 47-86;
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
  • вул. Чумацький шлях, 45-67;
  • пров. Гайдамацький, 2-45;
  • пров. Михайлівський, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 3-24.


З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Кавказька, 1-59;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
  • вул. Тимірязєва, 1-31;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • вул. Чечелівська, 2-46;
  • пров. Єсєніна, 1-20;
  • пров. Чечелівський, 2-41;
  • пров. Одеський, 3-28; пр. Петька, 3-49;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • пр. Турубари, 4-19;
  • вул. Матросова, 1-48;
  • вул. Лебедина, 5-40;
  • вул. Павлова, 1-31;
  • вул. Бойка, 8-10/14;
  • вул. Маяковського, 2-17;
  • пров. Белінського, 1-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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