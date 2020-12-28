На підтримку ОСББ у Кременчуці у міському бюджеті-2021 гроші не передбачені

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 286

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть залишитися у 2021 році без фінансової підтримки з міського бюджету. У бюджеті Кременчука на ці потреби не закладено грошей, хоча Програма підтримки розроблена і затверджена на сесії 22 грудня – тоді ж, коли й затверджувався міський бюджет.





У Пояснювальній записці до Програми йдеться, що розвиток та діяльність ОСББ стримує зношеність інженерних мереж багатоквартирних житлових будинків. І в попередні роки з бюджету виділялося співфінансування з міського бюджету на деякі капремонти – до 30%. При цьому співвласники самі мали заплатити 70% вартості робіт. У той же час, капремонти (дахів тощо) там, де не було створене ОСББ, фінансувалися на 100%.

Програма, розроблена на 2021-2025 роки, передбачає співфінансування по роках:

2021 рік 6 000,000;

2022 рік 6 600,000;

2023 рік 7 260,000;

2024 рік 7 986,000;

2025 рік 8 784,600.

Проте зараз ці цифри суто віртуальні – Програма може бути профінансована лише якщо депутати внесуть зміни в міський бюджет. На це надія примарна, бо фінансисти оцінили дефіцит бюджету на 2021 рік у сумі 263 млн грн. А відтак, ОСББ можуть розраховувати лише на себе.





Нагадаємо, при дефіциті бюджету депутати дозволили витратити 21 млн грн на комунальне телебачення – програму підтримки інформаційної діяльності КТРК.





Довідка: станом на 01.12.2020 на території Кременчука в 258 багатоквартирних житлових будинках створені ОСББ та функціонує 1 житлово-будівельний кооператив (ЖБК), 3 ОСББ зареєстровано на території Потоківського старостинського округу.