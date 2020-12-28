У Кременчуці п'яний водій на ВАЗі врізався в іншу автівку

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Чоловік не мав при собі посвідчення водія та реєстраційного документу на автівку

2 січня близько 23.00 на проспекті Лесі Українки п'яний водій на ВАЗі врізався в іншу автівку. Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, аварія обійшлася без постраждалих.





Керманич авто ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з іншим автомобілем ВАЗ. Патрульні помітили у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння 40-річний чоловік категорично відмовився. Також він не мав при собі посвідчення водія та реєстраційного документу на автівку.





Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.