Ще 4 576 українців інфікувалися коронавірусом, у Полтавській області – 197

За минулу добу на Полтавщині одна смерть
4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 січня, сповістило МОЗ. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 306 осіб;
- летальних випадків – 123;
- одужало – 6 250 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 074 093 особи;
- одужало – 728 865 осіб;
- летальних випадків – 18 854;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 370 випадків;
- Вінницька область – 66 випадків;
- Волинська область – 93 випадки;
- Дніпропетровська область – 404 випадки;
- Донецька область – 200 випадків;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 78 випадків;
- Запорізька область – 301 випадок;
- Івано-Франківська область – 99 випадків;
- Київська область – 303 випадки;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 433 випадки;
- Миколаївська область – 454 випадки;
- Одеська область – 426 випадків;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 75 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 59 випадків;
- Харківська область – 68 випадків;
- Херсонська область – 115 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 244 випадки;
- Чернівецька область – 146 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 36 930 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 28 538 (+31) жителів області, продовжують лікування 7 637 людей, зокрема, 178 дітей. Всього зареєстровано 755 летальних випадків, нових – 1 (Машівський район).
За минулу добу зафіксували нових випадків – 197.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 14 552 (+92),
- Кременчук – 5 011 (+52),
- Горішні Плавні – 1 754,
- Миргород – 1 483,
- Полтавський район – 1 463 (+4),
- Лубни – 1 037 (+5),
- Лохвицький район – 992,
- Зіньківський район – 821,
- Пирятинський район – 724 (+1),
- Котелевський район – 674,
- Глобинський район – 632,
- Кременчуцький район – 614 (+1),
- Новосанжарський район – 600 (+1),
- Карлівський район – 577 (+18),
- Диканський район – 524,
- Миргородський район – 505,
- Хорольський район – 493,
- Кобеляцький район – 463 (+1),
- Шишацький район – 456,
- Решетилівський район – 416 (+1),
- Гадяч – 402,
- Семенівський район – 386 (+16),
- Великобагачанський район – 346,
- Чутівський район – 311,
- Машівський район – 304 (+5),
- Козельщинський район – 269,
- Гадяцький район – 250,
- Лубенський район – 249,
- Гребінківський район – 216,
- Чорнухинський район – 210,
- Оржицький район – 196.