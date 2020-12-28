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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 4 576 українців інфікувалися коронавірусом, у Полтавській області – 197

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 382

 

За минулу добу на Полтавщині одна смерть

4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 січня, сповістило МОЗ. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 306 осіб;
  • летальних випадків – 123;
  • одужало – 6 250 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 074 093 особи;
  • одужало – 728 865 осіб;
  • летальних випадків – 18 854;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 370 випадків;
  • Вінницька область – 66 випадків;
  • Волинська область – 93 випадки;
  • Дніпропетровська область – 404 випадки;
  • Донецька область – 200 випадків;
  • Житомирська область – 25 випадків;
  • Закарпатська область – 78 випадків;
  • Запорізька область – 301 випадок;
  • Івано-Франківська область – 99 випадків;
  • Київська область – 303 випадки;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 433 випадки;
  • Миколаївська область – 454 випадки;
  • Одеська область – 426 випадків;
  • Полтавська область – 197 випадків;
  • Рівненська область – 75 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 59 випадків;
  • Харківська область – 68 випадків;
  • Херсонська область – 115 випадків;
  • Хмельницька область – 14 випадків;
  • Черкаська область – 244 випадки;
  • Чернівецька область – 146 випадків;
  • Чернігівська область – 152 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 36 930 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 28 538 (+31) жителів області, продовжують лікування 7 637 людей, зокрема, 178 дітей. Всього зареєстровано 755 летальних випадків, нових – 1 (Машівський район).


За минулу добу зафіксували нових випадків – 197.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 14 552 (+92),
  • Кременчук – 5 011 (+52),
  • Горішні Плавні – 1 754,
  • Миргород – 1 483,
  • Полтавський район – 1 463 (+4),
  • Лубни – 1 037 (+5),
  • Лохвицький район – 992,
  • Зіньківський район – 821,
  • Пирятинський район – 724 (+1),
  • Котелевський район – 674,
  • Глобинський район – 632,
  • Кременчуцький район – 614 (+1),
  • Новосанжарський район – 600 (+1),
  • Карлівський район – 577 (+18),
  • Диканський район – 524,
  • Миргородський район – 505,
  • Хорольський район – 493,
  • Кобеляцький район – 463 (+1),
  • Шишацький район – 456,
  • Решетилівський район – 416 (+1),
  • Гадяч – 402,
  • Семенівський район – 386 (+16),
  • Великобагачанський район – 346,
  • Чутівський район – 311,
  • Машівський район – 304 (+5),
  • Козельщинський район – 269,
  • Гадяцький район – 250,
  • Лубенський район – 249,
  • Гребінківський район – 216,
  • Чорнухинський район – 210,
  • Оржицький район – 196.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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