Ще 4 576 українців інфікувалися коронавірусом, у Полтавській області – 197

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За минулу добу на Полтавщині одна смерть

4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 січня, сповістило МОЗ. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 306 осіб;

летальних випадків – 123;

одужало – 6 250 осіб;

здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 074 093 особи;

одужало – 728 865 осіб;

летальних випадків – 18 854;

проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 36 930 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 28 538 (+31) жителів області, продовжують лікування 7 637 людей, зокрема, 178 дітей. Всього зареєстровано 755 летальних випадків, нових – 1 (Машівський район).



За минулу добу зафіксували нових випадків – 197.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):