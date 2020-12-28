Звільнення кременчужанки з полону ледь не зірвала кривава драма

За кілька годин до Нового року до України повернулася кременчужанка, яка перебувала у сирійському фільтраційному таборі.

У червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли і представники Служби безпеки України. Завданням цієї групи була організація евакуації наших співвітчизниць та їх дітей. До розробки плану повернення залучили контррозвідку СБУ. Фахівці, зокрема, перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки не виявила фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності.



Через пандемію COVID-19 Сирія та Ірак ввели значні обмеження та припинили авіаційне сполучення, тому це значно відтермінувало завершення спецоперації.



Відновити процедуру евакуації стало можливим тільки після стабілізації епідеміологічної ситуації в країнах.

У новорічну ніч, 31 грудня, в аеропорт «Бориспіль» прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів ІДІЛ, «Ісламської держави», найкривавішої терористичної організації, яка багато років поспіль жахала світ тортурами, публічними стратами в прямому ефірі та терактами в європейських містах.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко допомагав розшукати українок у сирійських фільтраційних таборах. Приголомшливу історію повернення додому, яка декілька разів могла закінчитись трагедією, розповіли в сюжеті ТСН.









Ми дочекались на них на іракському березі біблейської річки Тигр. Позаду понад рік роботи українських дипломатів та спецслужб. З сирійського табору наразі вдалося витягнути лише дев’ятьох.

Ось вони, українки, яких повернули до нас. Вони ще бояться відкривати обличчя і не знають, що чекає на них на батьківщині. Засудження, презирство або тепло близьких людей. Для них головне, що вони вирвались зі справжнього пекла. Створеного найжорстокішою та найкривавішою з організацій ісламістів за всю історію.

І в страшному сні ці дві жінки не уявляли, яким пеклом закінчиться омріяна східна казка. Обидві знайшли своє кохання, народили дітей і, як наказує віра, - пішли за коханими чоловіками. Однак за Сирійським кордоном на них чекала пастка.

- Це пастка. Вибратися звідти неможливо. Ти туди потрапляєш дуже легко, а виходиш... - каже одна зі звільнених жінок і заперечливо хитає головою.





Казка перетворилась на жахіття, коли їхні чоловіки вирішили воювати в лавах ІДІЛу. Це був зовсім інший світ. З одного боку – життя під бомбами російських літаків. З іншого - спотворені закони шаріату. Середньовічні правила вдома. Та відрізані голови невірних на вулицях.

- Я боялася щось сказати, тому що прийдуть і скажуть — стратити... Мого чоловіка п'ять разів забирали. А його найкращого друга стратили. Були якісь місця, площі, і на них в громадських місцях проводилися страти, - розповідає жінка.





Після розгрому «Ісламської Держави» родини бойовиків ізолювали в спецтаборах. Фактично – в’язницях просто неба. В найбільшому – понад 70 тисяч людей. Вони дивились на свободу через дротяну сітку невисокої огорожі. Але двері у вільний світ для них були зачинені.

Я вперше почув тут українську мову рік тому, коли серед багатотисячної юрби жінок під паранджею відшукав кілька десятків українок з дітьми. Серед них була Аліме Аббасова.

- Я мала померти, загинути під бомбами. Ні, я не дура, я не хочу помирати, і мої діти не повинні страждати, - розповідає вона.





Звільнені з табору діти народилися у Сирії. Та для нас всі вони – свої. Маленькі українські громадяни. Після перетину кордону малюки одразу потрапили у дбайливі руки українських військових лікарів.

Вони вижили. Витримали жорсткі умови сирійських таборів, де через брак лікарів та медикаментів звичайні дитячі хвороби часом перетворюються на смертельні.

За помилки матерів доля чомусь карає саме безневинних дітей. За минулий рік лише у таборі «Аль-Хол» померло понад 400 малюків. Саме тому наших дітлахів треба було негайно забирати звідти.

В таких таборах народжується новий ІДІЛ. Малюків виховують у дусі «Ісламської держави». Якщо б ці малята залишились у таборі, то через кілька років могли б поповнити ряди «вовченят Халіфату» - так тут називають майбутніх терористів. Цих дітей довелося врятувати від такого майбутнього.









Дві українки з дітьми – лише перша група, яку вдалось визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019-го. Проте за табірним парканом залишилося ще кілька десятків громадян України. Маленьких та дорослих. У більшості - українські документи вилучили в перший же день в ІДІЛ. А в народжених на Близькому Сході дітлахів українських документів узагалі не було. Як же довести, що вони є українцями?

- Найскладніше – це ідентифікація цих людей, і це, дійсно, довгий процес. За іншими ми обов'язково повернемося після Нового Року і обов'язково візьмемо всіх до єдиного, - заявив почесний консул України в Ербілі Шакер Фархан Алі.





Колона з визволеними українками рухалася до аеропорту під збройним супроводом. За понтонним мостом через Тигр закінчується Сирія. Та навіть тут, кажуть місцеві військові, є ризик зустріти недобиті групи ісламістів.