У Кременчуці +37 хворих на COVID-19, серед них двоє дітей

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2 січня в нашому місті зареєстрували 37 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





За інформацєю мерії Кременчука, інфікувалися 22 жінки віком від 33 до 82 років та 13 чоловіків віком від 34 до 83 років. Також захворіло п'ятимісячне немовля та дитина 7 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 33 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а чотири – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 84 пацієнти.



Всього налічують у Кременчуці: