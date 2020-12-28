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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці +37 хворих на COVID-19, серед них двоє дітей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 038

Наразі в інфекційних шпиталях міста лікується 84 пацієнти

2 січня в нашому місті зареєстрували 37 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацєю мерії Кременчука, інфікувалися 22 жінки віком від 33 до 82 років та 13 чоловіків віком від 34 до 83 років. Також захворіло п'ятимісячне немовля та дитина 7 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 33 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а чотири – лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 84 пацієнти.


Всього налічують у Кременчуці:

  • 5036 випадків;
  • одужало 3629;
  • померло 143.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты
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