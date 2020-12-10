Кременчуцькі волонтери збирають допомогу бійцям на передову: чого вони потребують

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 406

Волонтери будуть раді також додатковим рукам у нарізанні стрічок та плетінні захисних сіток

Волонтери ГО «АТО-Майдан-Кременчук» повернулися із крайньої поїздки зі Сходу України та розповіли, що доставили бійцям та чого вони потребують.





Їздили у район Попасної-Первомайська – там найбільше було замовлень та прохань від наших бійців-земляків, які тільки-но зайшли на ротацію. Саме в цих районах найбільше постраждали українські позиції від недавніх підпалів зі сторони ворога.



Мішки та беги для відновлення захисних позицій, бензопили та скоби, холодильник та утеплювачі, плівка та цвяхи, маскувальні сітки та електрокабель – все це та інше доставили на передові позиції. Та найбільше, чому раділи бійці, – це були буржуйки, які виготовили у Кременчуцькому ВПУ №7. У ВПУ №7 відвезли ще 8 газових балонів, які майстри із учнями перетворять у такі необхідні буржуйки.





Вдячність від бійців надійшла і нашим кухарям із профліцею правобережної частини міста за смачнющі домашні пиріжки та павучкам Майдану за поживні салати та домашні голубці, яких було виготовлено біля 300 шт. Як завжди не залишили своїх захисників без смаколиків фірма «Салекс» та «Королівський смак», - йдеться у повідомленні.



Волонтери збираються у чергову поїздку, яка запланована уже на наступні вихідні. Плівка, цвяхи, бензопили, скоби, електрокабель, теплі речі, ковдри та матраци – це те, про що найбільше сьогодні запитують наші воїни. Ну і звичайно завжди бійці дякують за домашні смаколики.





A ми і надалі продовжуємо виконувати замовлення наших бійців на виготовлення маскувальних сіток, тому завжди будемо раді на ГО «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1-а) додатковим рукам у нарізанні стрічок та плетінні захисних сіток, - наголошують волонтери.



Також вони звертаються до всіх небайдужих за допомогою для воїнів, їм потрібні:

газові балони для заправки газом та у будь-якому стані для виготовлення буржуйок;

дуже велика необхідність у скобах або арматурі по 50-60 см, яку перетвять у скоби;

електрокабель двохжильний січення 6 для підключення передових позицій – потрібно 4500 метрів в цілому для 3 підрозділів;

акумулятори 140-190 на УрАЛ 3 штуки;

генератор дизельний до 5 КВат;

ключі великих розмірів;

пусті мішки, теплі ковдри, теплий нижній одяг та інше.



Штаб ГО «АТО-Майдан-Кременчук» знаходиться за адресою вул. Миколаївська, 1-а (район кінцевої зупинки тролейбуса 3-Б, поблизу Крюківського місту). Тел. для довідок: 0969800259 та 0666008307.