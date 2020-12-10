Кременчуцькі волонтери збирають допомогу бійцям на передову: чого вони потребують

Волонтери ГО «АТО-Майдан-Кременчук» повернулися із крайньої поїздки зі Сходу України та розповіли, що доставили бійцям та чого вони потребують.
Їздили у район Попасної-Первомайська – там найбільше було замовлень та прохань від наших бійців-земляків, які тільки-но зайшли на ротацію. Саме в цих районах найбільше постраждали українські позиції від недавніх підпалів зі сторони ворога.
Мішки та беги для відновлення захисних позицій, бензопили та скоби, холодильник та утеплювачі, плівка та цвяхи, маскувальні сітки та електрокабель – все це та інше доставили на передові позиції. Та найбільше, чому раділи бійці, – це були буржуйки, які виготовили у Кременчуцькому ВПУ №7. У ВПУ №7 відвезли ще 8 газових балонів, які майстри із учнями перетворять у такі необхідні буржуйки.
Волонтери збираються у чергову поїздку, яка запланована уже на наступні вихідні. Плівка, цвяхи, бензопили, скоби, електрокабель, теплі речі, ковдри та матраци – це те, про що найбільше сьогодні запитують наші воїни. Ну і звичайно завжди бійці дякують за домашні смаколики.
Також вони звертаються до всіх небайдужих за допомогою для воїнів, їм потрібні:
Штаб ГО «АТО-Майдан-Кременчук» знаходиться за адресою вул. Миколаївська, 1-а (район кінцевої зупинки тролейбуса 3-Б, поблизу Крюківського місту). Тел. для довідок: 0969800259 та 0666008307.