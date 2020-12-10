На правобережжі Кременчука може з'явитися цілодобова аптека. Це питання обговорювали на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 11 грудня. Після того, як управління охорони здоров'я Кременчука опублікувало перелік цілодобових аптек у нашому місті, кременчужани почали скаржитися, що на правому березі міста немає жодної такої.
Міський голова Віталій Малецький доручив начальниці управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмилі Жорняк провести перемовини з керівниками регіональних відділень мережевих аптек.
Цілком можливо, що цілодобова аптека з'явиться на Раківці, на вулиці Манагарова – там наразі є три аптеки, але жодна з них не працює цілодобово.
На наступне засідання виконкому Людмила Жорняк підготує пропозиції і розповість про результат перемовин з підприємцями.