На правобережжі Кременчука може з'явитися цілодобова аптека

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 158

На правобережжі Кременчука може з'явитися цілодобова аптека. Це питання обговорювали на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 11 грудня. Після того, як управління охорони здоров'я Кременчука опублікувало перелік цілодобових аптек у нашому місті, кременчужани почали скаржитися, що на правому березі міста немає жодної такої.





Міський голова Віталій Малецький доручив начальниці управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмилі Жорняк провести перемовини з керівниками регіональних відділень мережевих аптек.





- Я думаю, що місцеві аптеки навряд чи зможуть собі дозволити відкрити нічну аптеку, тому що це кошти, охорона, це забезпечення. А от мережеві дуже в цьому можуть допомогти. Цілодобовий режим роботи – це плюс до конкурентоспроможності тієї чи іншої аптеки, ми зі свого боку будемо рекламувати їх і т.д., - сказав мер та додав, що міська влада готова допомогти з приміщенням та іншими організаційними питаннями суб'єкту господарювання, який погодиться.



Цілком можливо, що цілодобова аптека з'явиться на Раківці, на вулиці Манагарова – там наразі є три аптеки, але жодна з них не працює цілодобово.





На наступне засідання виконкому Людмила Жорняк підготує пропозиції і розповість про результат перемовин з підприємцями.