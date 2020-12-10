Де і коли 14 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 0

14 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 5.30 до 7.00 через оперативні перемикання в електричних мережах 10 кВ світла не буде за наступними адресами:

вул. Якова Петруся, 25-138;

вул. Броніслава Урбанського, 3-36;

вул. Рокитнянська, 3-39;

вул. Карбишева, 3-21;

вул. Утьосова, 17;

вул. Данила Галицького, 6;

вул. Василя Симоненка, 1-88;

вул. Соснівська, 4-49;

вул. Ігоря Сікорського, 3-40;

вул. Андрія Ізюмова, 2-46;

вул. Кропівницького, 2-66;

вул. Газопровідна, 1-34;

вул. Кобзарська, 2-27;

вул. Шмідта, 4-64;

вул. Хімічна, 8-83;

вул. Ракетна, 1-16;

вул. Ворошилова, 1-57;

вул. Чайковского, 1-67;

вул. Луначарського, 2-18;

туп. Глобинський, 2-41;

туп. Бажана, 2-14;

пров. Якова Петруся, 3-6;

пров. Андрія Ізюмова, 3-10.

З 5.30 до 18.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:

вул. Марка Вовчка, 1-32;

вул. Некрасова, 26-80;

вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;

вул. Размислова, 6-40;

вул. Целіноградська, 2-12;

вул. Чайковського, 69-95;

вул. Василя Симоненка, 90-100;

вул. Хортицька, 3-28;

вул. Аерофлотська, 3-64;

просп. Полтавський, 142-241;

пров. Некрасова, 3-48.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

вул. Довженка, 1-7;

вул. Княгині Ольги, 2-28.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

вул. Чорноморська, 15-64;

вул. Космонавтів, 41-60;

вул. Гайдамацька, 11-46;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Кавалерійська, 8-49;

вул. Василя Стуса, 32-64;

вул. Академіка Герасимовича, 31-49;

пров. Пилипа Орлика, 4-10;

пров. Космонавтів, 1-76;

пров. Бородинський, 1-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

пров. Грузинський, 1-10;

пров. Чигиринський, 1-17;

пров. Олега Ольжича, 1-32.

З 15.00 до 18.00 через оперативні перемикання в електричних мережах 10 кВ світла не буде за наступними адресами: