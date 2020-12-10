Де і коли 14 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

14 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 5.30 до 7.00 через оперативні перемикання в електричних мережах 10 кВ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова, 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- вул. Василя Симоненка, 1-88;
- вул. Соснівська, 4-49;
- вул. Ігоря Сікорського, 3-40;
- вул. Андрія Ізюмова, 2-46;
- вул. Кропівницького, 2-66;
- вул. Газопровідна, 1-34;
- вул. Кобзарська, 2-27;
- вул. Шмідта, 4-64;
- вул. Хімічна, 8-83;
- вул. Ракетна, 1-16;
- вул. Ворошилова, 1-57;
- вул. Чайковского, 1-67;
- вул. Луначарського, 2-18;
- туп. Глобинський, 2-41;
- туп. Бажана, 2-14;
- пров. Якова Петруся, 3-6;
- пров. Андрія Ізюмова, 3-10.
З 5.30 до 18.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:
- вул. Марка Вовчка, 1-32;
- вул. Некрасова, 26-80;
- вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;
- вул. Размислова, 6-40;
- вул. Целіноградська, 2-12;
- вул. Чайковського, 69-95;
- вул. Василя Симоненка, 90-100;
- вул. Хортицька, 3-28;
- вул. Аерофлотська, 3-64;
- просп. Полтавський, 142-241;
- пров. Некрасова, 3-48.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Довженка, 1-7;
- вул. Княгині Ольги, 2-28.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.
З 15.00 до 18.00 через оперативні перемикання в електричних мережах 10 кВ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова, 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- вул. Василя Симоненка, 1-88;
- вул. Соснівська, 4-49;
- вул. Ігоря Сікорського, 3-40;
- вул. Андрія Ізюмова, 2-46;
- вул. Кропівницького, 2-66;
- вул. Газопровідна, 1-34;
- вул. Кобзарська, 2-27;
- вул. Шмідта, 4-64;
- вул. Хімічна, 8-83;
- вул. Ракетна, 1-16;
- вул. Ворошилова, 1-57;
- вул. Чайковского, 1-67;
- Луначарського, 2-18;
- туп. Глобинський, 2-41;
- туп. Бажана, 2-14;
- пров. Якова Петруся, 3-6;
- пров. Андрія Ізюмова, 3-10.