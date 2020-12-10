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Де і коли 14 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 0

 

Перелік адрес обширний

14 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 5.30 до 7.00 через оперативні перемикання в електричних мережах 10 кВ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова, 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • вул. Василя Симоненка, 1-88;
  • вул. Соснівська, 4-49;
  • вул. Ігоря Сікорського, 3-40;
  • вул. Андрія Ізюмова, 2-46;
  • вул. Кропівницького, 2-66;
  • вул. Газопровідна, 1-34;
  • вул. Кобзарська, 2-27;
  • вул. Шмідта, 4-64;
  • вул. Хімічна, 8-83;
  • вул. Ракетна, 1-16;
  • вул. Ворошилова, 1-57;
  • вул. Чайковского, 1-67;
  • вул. Луначарського, 2-18;
  • туп. Глобинський, 2-41;
  • туп. Бажана, 2-14;
  • пров. Якова Петруся, 3-6;
  • пров. Андрія Ізюмова, 3-10.

З 5.30 до 18.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:

  • вул. Марка Вовчка, 1-32;
  • вул. Некрасова, 26-80;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;
  • вул. Размислова, 6-40;
  • вул. Целіноградська, 2-12;
  • вул. Чайковського, 69-95;
  • вул. Василя Симоненка, 90-100;
  • вул. Хортицька, 3-28;
  • вул. Аерофлотська, 3-64;
  • просп. Полтавський, 142-241;
  • пров. Некрасова, 3-48.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Довженка, 1-7;
  • вул. Княгині Ольги, 2-28.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.

З 15.00 до 18.00 через оперативні перемикання в електричних мережах 10 кВ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова, 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • вул. Василя Симоненка, 1-88;
  • вул. Соснівська, 4-49;
  • вул. Ігоря Сікорського, 3-40;
  • вул. Андрія Ізюмова, 2-46;
  • вул. Кропівницького, 2-66;
  • вул. Газопровідна, 1-34;
  • вул. Кобзарська, 2-27;
  • вул. Шмідта, 4-64;
  • вул. Хімічна, 8-83;
  • вул. Ракетна, 1-16;
  • вул. Ворошилова, 1-57;
  • вул. Чайковского, 1-67;
  • Луначарського, 2-18;
  • туп. Глобинський, 2-41;
  • туп. Бажана, 2-14;
  • пров. Якова Петруся, 3-6;
  • пров. Андрія Ізюмова, 3-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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