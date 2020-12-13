«Кременчук» мінімально поступився «Краматорську»

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 304

У 17 турі УХЛ Паріматч «Кременчук» мінімально 0:1 поступився у гостях «Краматорську». Кременчужани з 21 балом залишилися на третій сходинці у турнірної таблиці. Наступну гру «містяни» зіграють вдома на арені «Айсберг» 16 грудня о 18:00 проти «Крижаних Вовків».

…Зі стартових хвилин першого періоду саме «Кременчук» втік в атаку і відразу обрушив на ворота Короваєва небезпечні кидки, сподіваючись на швидкий гол. Однак, на екваторі двадцятихвилинки спрацювала найкраща більшість УХЛ в поточному сезоні - Сурсов закинув свою шосту шайбу в сезоні і відкрив рахунок. Після пропущеної шайби кременчужани стали зліше, але навіть попри велику кількість гольових моментів біля воріт «Краматорська», забити їм до першої сирени так і не вдалося.





Другий період завершився без закинутих шайб, проте важко сказати, що у команд не було шансів збільшувати рахунок на табло. Незважаючи на це в другому періоді переможцями вийшли голкіпери команд, які зафіксували рахунок першого періоду - 1:0 на користь «Краматорська».





Третій відрізок зустрічі команди відіграли в дуже гострій і непоступливій боротьбі - хокеїсти боролися за шайбу на кожному сантиметрі майданчика. Але незважаючи на це, забити ще раз у команд не вдалося, а матч завершився мінімальною перемогою краматорського клубу з рахунком 1:0.





Таким чином «Краматорськ» здобув другу перемогу поспіль і вперше обіграв чинних чемпіонів, а «Кременчук» насухо поступився у другому матчі і зазнав вже третьої поразки поспіль.





«Краматорськ» - «Кременчук» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)





Шайби: 1:0 Сурсов (Столяренко, Карпенко, більш.), 09:44.





Краматорськ: Короваєв (Шевчук); Таран - Воронін, Люльчук - Полухін, Пахмурін - Зуєв, Панков; Ципнятов - Золотухін - Жвачкін, Гринь - Сурсов - Столяренко, Подзіньш - Карпенко - Кривошапкін, Геворкян - Гринкевич - Халін.





Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Алексюк, Толстушко, Яковлєв - Александров; Варава - Серанов - Тютченко, Савченко - Пукс - Орлов, Савицький - Гриценко, Коробов - Дубінін - Денискін.









Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький про програш 0:1 «Краматорську»:

- Боролися, старалися, але через це нуль в графі на табло «забиті голи» не йде. Це зараз найважливіше питання, адже ми вже сім періодів не можемо закинути шайбу. Збився приціл, будемо працювати над цим. Програли, прикро, але нам потрібно знайти те, що у нас було добре, і повернути. Через роботу будемо намагатися все це відновити.





- Склад гравців «Кременчука» відрізнявся від попередніх ігор. Чи є проблеми зі складом?

- Якщо відрізнявся, значить є. Чи не назвемо проблеми, але питання є, так як деякі гравці захворіли: капітан, наприклад, зліг. Але, хлопці все одно повинні не підводити ні себе, ні команду.





- «Краматорськ» один з трьох клубів, які поповнили УХЛ в цьому сезоні. Як в цілому оціните гру суперника?

- Все нові команди досить укріплені хорошими майстрами, тому нічого дивного немає, що вони добре грають. І рівень від цього піднімається, і від цього всім добре.