У яких аптеках кременчужани можуть купити ліки цілодобово
Сьогодні, 14:04
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Перелік аптек опублікувало управління охорони здоров'я Кременчука на прохання містян
Управління охорони здоров'я Кременчука опублікувало перелік цілодобових аптек, які працюють у нашому місті. Управління зробило це на прохання кременчужан, які цікавилися, де за необхідності можна купити ліки у темну пору доби.
Перелік аптек наступний:
- аптека «А» (вул. Шевченка, 22/30);
- «Мед-сервіс» (вул. Першотравнева, 32);
- «Аптека Добра» (пр. Свободи, 31);
- «Аптека №1» ПП «Фарм СІТІ» (квт. 278, буд. 37);
- «Мед-сервіс» (пр. Лесі Українки, 49Б);
- аптека «Добрий день» ФОП Шульга (вул. Павлова, 2, приміщення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»);
- аптека «Добрий день» ФОП Шульга (вул. лікарня ім. Богаєвського, 60/1, приміщення Кременчуцької першої міської лікарні ім. Богаєвського).