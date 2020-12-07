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Кременчук, Здоров'я

У яких аптеках кременчужани можуть купити ліки цілодобово

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 553 Коментарів: 1

 

Перелік аптек опублікувало управління охорони здоров'я Кременчука на прохання містян

Управління охорони здоров'я Кременчука опублікувало перелік цілодобових аптек, які працюють у нашому місті. Управління зробило це на прохання кременчужан, які цікавилися, де за необхідності можна купити ліки у темну пору доби.


Перелік аптек наступний:

  • аптека «А» (вул. Шевченка, 22/30);
  • «Мед-сервіс» (вул. Першотравнева, 32);
  • «Аптека Добра» (пр. Свободи, 31);
  • «Аптека №1» ПП «Фарм СІТІ» (квт. 278, буд. 37);
  • «Мед-сервіс» (пр. Лесі Українки, 49Б);
  • аптека «Добрий день» ФОП Шульга (вул. Павлова, 2, приміщення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»);
  • аптека «Добрий день» ФОП Шульга (вул. лікарня ім. Богаєвського, 60/1, приміщення Кременчуцької першої міської лікарні ім. Богаєвського).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: аптеки горздрав
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

163
canek:
Сьогодні, 14:47

А на правом берегу? Едьте на левый?


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