У яких аптеках кременчужани можуть купити ліки цілодобово

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 553 Коментарів: 1

Управління охорони здоров'я Кременчука опублікувало перелік цілодобових аптек, які працюють у нашому місті. Управління зробило це на прохання кременчужан, які цікавилися, де за необхідності можна купити ліки у темну пору доби.





Перелік аптек наступний: