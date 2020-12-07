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У Кременчуці 20-річний юнак дістав з Сухого Кагамлику 9-річну дівчинку, яка провалилася під кригу

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 2 704 Коментарів: 5

 

Батьки дівчинки від госпіталізації відмовились

У Кременчуці 20-річний юнак дістав з Сухого Кагамлику 9-річну дівчинку, яка провалилася під кригу. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 9 грудня. 


Малеча з двома подругами гуляла по кризі і провалилась по пояс. Це побачила жінка і викликала рятувальників. У цей час повз проходив 20-річний хлопець на ім'я Дмитро. Він витяг дитину з води. 


Маленьку патрульні завернули у поліцейський бушлат та відвезли до тата. 


Дмитро обіцяв розповісти подробиці порятунку журналістам трохи згодом. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: крига лід
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

92
orca:
Сьогодні, 14:30

Спасибо тебе большое, Дима!!!


49 0
2
dniprow:
Сьогодні, 14:32

Красава!!!


35 0
862
Angel737:
Сьогодні, 15:15

Низкий Поклон Настоящему Мужчине с Большой Буквы!!!
Респект!!!


21 0
2 465
zzzzzz:
Сьогодні, 15:39

ну молодец, чего уж !


9 0
252
JJAbrams:
Сьогодні, 16:12

Молодец парень! Хороший пример всем нам.


2 0

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