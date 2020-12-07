У Кременчуці 20-річний юнак дістав з Сухого Кагамлику 9-річну дівчинку, яка провалилася під кригу

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 2 704 Коментарів: 5

У Кременчуці 20-річний юнак дістав з Сухого Кагамлику 9-річну дівчинку, яка провалилася під кригу. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 9 грудня.





Малеча з двома подругами гуляла по кризі і провалилась по пояс. Це побачила жінка і викликала рятувальників. У цей час повз проходив 20-річний хлопець на ім'я Дмитро. Він витяг дитину з води.





Маленьку патрульні завернули у поліцейський бушлат та відвезли до тата.





Дмитро обіцяв розповісти подробиці порятунку журналістам трохи згодом.