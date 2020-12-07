Вакцина від COVID-19: коли вона з'явиться в Україні та скільки коштуватиме

Сьогодні, 13:26 Переглядів: 1 066 Коментарів: 7

У проєкті бюджету України на наступний рік заклали більше 2 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу

Керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка розповів виданню «Експрес», коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні та скільки вона коштуватиме.





Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer і BioNTech пройшла випробування: вона ефективна у 90-95% випадків та не має побічних ефектів. Спочатку препарат має пройти перекваліфікацію у ВООЗ, а також державну реєстрацію у країні, де її продаватимуть. На ринок України він надійде приблизно у травні-червні 2021 року.





Попередньо, середня вартість вакцини становитиме $30-50 (850-1400 грн). Але зараз ведуться перемовини, щоб одержати у рамках програми COVAX (глобальний альянс вакцинації ВООЗ) можливість придбати 20% препарату за зниженою ціною – по $7. Тоді для людини така вакцина коштуватиме $14 (приблизно 400 грн).





Також Сергій Литовка зазначив, що МОЗ хоче щепити все населення України, тобто 42 млн людей. Але тут варто додати, що, за попередніми розрахунками Київського міжнародного інститутут соціології, до вакцинації готові 47% українців.





У проєкті бюджету України на наступний рік заклали більше 2 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.



