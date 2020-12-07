Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Здоров'я, Україна, Світ, ТЪ у темі, Коронавірус / Карантин

Вакцина від COVID-19: коли вона з'явиться в Україні та скільки коштуватиме

Сьогодні, 13:26 Переглядів: 1 066 Коментарів: 7

 

У проєкті бюджету України на наступний рік заклали більше 2 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу

Керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка розповів виданню «Експрес», коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні та скільки вона коштуватиме.


Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer і BioNTech пройшла випробування: вона ефективна у 90-95% випадків та не має побічних ефектів. Спочатку препарат має пройти перекваліфікацію у ВООЗ, а також державну реєстрацію у країні, де її продаватимуть. На ринок України він надійде приблизно у травні-червні 2021 року.


Попередньо, середня вартість вакцини становитиме $30-50 (850-1400 грн). Але зараз ведуться перемовини, щоб одержати у рамках програми COVAX (глобальний альянс вакцинації ВООЗ) можливість придбати 20% препарату за зниженою ціною – по $7. Тоді для людини така вакцина коштуватиме $14 (приблизно 400 грн).


Також Сергій Литовка зазначив, що МОЗ хоче щепити все населення України, тобто 42 млн людей. Але тут варто додати, що, за попередніми розрахунками Київського міжнародного інститутут соціології, до вакцинації готові 47% українців.


У проєкті бюджету України на наступний рік заклали більше 2 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: flot2017.com
Теги: коронавірус коронавирус вакцина вакцинация
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

125
DioGen:
Сьогодні, 13:33

Також Сергій Литовка зазначив, що МОЗ хоче щепити все населення України, тобто 42 млн людей

На меня можете вакцину не брать. Можете отдать деньгами лично в руки. Все-равно большую часть средств разворуют


22 1
862
Angel737:
Сьогодні, 13:57

Ув. Администрация Телеграфа.
Прошу в Интернете через Гугл, на Укр. новостных сайтах найти эту новостную статью, сделать рерайт и выложить у Вас.
Заголовок статьи, звучит так:
"В США умерли добровольцы, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer".
* Увы, ссылки правилами сайта запрещено размещать тут.


11 1
428
shtai:
Сьогодні, 14:05

Цитата: DioGen
Також Сергій Литовка зазначив, що МОЗ хоче щепити все населення України, тобто 42 млн людей

На меня можете вакцину не брать. Можете отдать деньгами лично в руки. Все-равно большую часть средств разворуют

Поставили Серегя Литовку в известность о Вашем решении))))

 

P.S. Но Вы правы. На каком основании они решили привить всех жителей?


9 0
24
aleks:
Сьогодні, 15:28

Цитата: Angel737

Ув. Администрация Телеграфа.
Прошу в Интернете через Гугл, на Укр. новостных сайтах найти эту новостную статью, сделать рерайт и выложить у Вас.
Заголовок статьи, звучит так:
"В США умерли добровольцы, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer".
* Увы, ссылки правилами сайта запрещено размещать тут.

и не забудьте написать, что 4 из них были в группе плацебо, а значит вакцину не получали.
Это чтоб столь панические заголовки вы тут на веру не воспринимали. 
Но вот вам факт - Путин не будет вакцинироватся российской вакциной, в то время как 94 летняя королева Великобритании будет вакцинироваться вакциной Pfitzer. 
Не иначе как рептилоиды задумали убить королеву вакциной.



Цитата: DioGen
Також Сергій Литовка зазначив, що МОЗ хоче щепити все населення України, тобто 42 млн людей

На меня можете вакцину не брать. Можете отдать деньгами лично в руки. Все-равно большую часть средств разворуют

вы почитайте, сколько обходится лечение от COVID. и посмотрите что вы сможете купить на 400 грн. 


2 2
428
shtai:
Сьогодні, 15:41

Цитата: aleks

вы почитайте, сколько обходится лечение от COVID. и посмотрите что вы сможете купить на 400 грн. 

Для 80% нисколько не обходится. Это факт от ВООЗ. К тем 400 грн добавьте транспортировку и поддержание необходимых условий (там по моему более -70С нужно). За это все молчат. Потянет ли бюджет Кременчуга содержание 260 тыс. вакцин? А что делать городам с еще меньшими доходами? Или вы думаете Кабмин возмет на себя эти расходы?

 

Я не против, вакцина может быть и поможет не заболеть группе риска, но в нашей стране это может обернуться катастрофой. 


3 0
2 465
zzzzzz:
Сьогодні, 15:43

да не переживайте так она у нас  в аптеках ( хотя как они ее там хранить будут хз). появится не раньше конца следующего года - так сказал главный министр здоровья, а те первые 8 млн доз/2= 4 млн , угадайте кому заказали? и кто ней воспользуется, и где гарантия что это именно вакцина будет а не глюкоза с этикеткой. Я бы на эту вакцинацию сильно не расчитывал.А статистику легко сделать- просто перестать делать тесты и выздоровление уже идет семимильными шагами...


2 0
24
aleks:
Сьогодні, 16:10

Цитата: shtai
Цитата: aleks

вы почитайте, сколько обходится лечение от COVID. и посмотрите что вы сможете купить на 400 грн. 

Для 80% нисколько не обходится. Это факт от ВООЗ. К тем 400 грн добавьте транспортировку и поддержание необходимых условий (там по моему более -70С нужно). За это все молчат. Потянет ли бюджет Кременчуга содержание 260 тыс. вакцин? А что делать городам с еще меньшими доходами? Или вы думаете Кабмин возмет на себя эти расходы?

 

Я не против, вакцина может быть и поможет не заболеть группе риска, но в нашей стране это может обернуться катастрофой. 

ну на самом деле есть еще и вакцина от AstraZeneca, которая транспортируется в обычном охлажденном виде, дешевле (вроде 4$), но ее эффективность на уровне 70%. потому что Pfitzer не покроет 42 млн населения (даже 47% от них) при 2 млдр грн, запланированных на это. 

и если у меня спросят, хочу ли вакцинироваться - то конечно я сначала прочитаю про вакцину, и после скажу - да или нет. а пока мы говорим про кота в мешке.  


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