Рада підтримала прискорений доступ до вакцин від COVID-19

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 251

Без цих змін реєстрація вакцин проходить близько півроку

На засіданні 4 грудня Верховна Рада проголосувала за зменшення терміну реєстрації вакцини від COVID-19 до 5 днів.





Законопроєкт №4314 підтримали за основу та в цілому. Запропоновані зміни передбачають затвердження протоколів клінічних випробувань вакцини від COVID-19 у строк до 5 календарних днів. Раніше ця норма стосувалась лише ліків від коронавірусу.





За словами ініціаторки законопроєкту депутатки Ольги Стефанишиної, без цих змін реєстрація вакцин проходить близько півроку.





Також законопроєкт забезпечує дію порядку затвердження протоколів до кінця карантину, раніше дія закінчувалась 1 січня 2021 року.

- Вже на етапі клінічних випробувань Україна зможе безкоштовно провакцинувати до 50 тисяч людей від COVID-19. А потім швидко завезти вакцину в країну, - коментує Стефанишина.