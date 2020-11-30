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Надзвичайні новини

Двоє розбійників увірвалися до кременчужанки додому й, погрожуючи «зброєю», відібрали цінності

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 776

  

Молодиків затримали

Поліція оперативно затримала підозрюваних у розбійному нападі на 18-річну дівчину у Кременчуці, повідомляє пресслужба поліції.


Юна кременчужанка звернулася до поліції 3 грудня. Дівчина повідомила про двох незнайомців, які увірвалися до її дому та, погрожуючи «зброєю», привласнили її майно. Підозрюваних з речами потерпілої затримали під час першочергових оперативно-розшукових дій. 


Ними виявились двоє кременчужан з кримінальним минулим, яким 20 та 29 років. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. 


 


Іван Жук, начальник Кременчуцького відділу поліції, повідомив:

«Спільників викрили  оперативники Кременчуцького відділу поліції та батальйону поліції особливого призначення. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

 

Слідчі поліції здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло. Поліція перевіряє затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території міста та району.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій
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