Улететь в тёплые края: как принимает туристов Египет во время эпидемии коронавируса

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 634

Тест ПЦР, маска в самолете и олл-инклюзив, но с официантами. Отели несколько опустели в связи с пандемией – летят, в основном, туристы с Украины и Беларуси. Но вывод в целом: на пляже в Египте сейчас безопаснее, чем в Украине

Выбираем тур: на что обращать внимание





Позднюю осень в Украине скоро сменит зима. Все чаще одолевают дождь, сырость, слякоть и серость. Куда сбежать в тёплые края в этом году? Эпидемия коронавируса значительно ограничила туристические возможности, но, тем не менее, гостеприимный солнечный Египет и сейчас охотно принимает туристов.









Кстати говоря, на фоне коронавируса в мире цены на туры в Египет в Украине приятно радуют: «пошерстив» сервисы поиска туров, мы убедились, что приличные египетские «четверки» сбросили цены. В середине ноября тур на двоих в более-менее приличном отеле можно было купить от 15 тысяч гривен. Есть предложения и дешевле: но здесь надо понимать, что не стоит брать египетские «тройки» - рискуете подпортить себе долгожданный отдых борьбой за чистые простыни, относительно чистый номер и/или работающий сливной бачок унитаза (увы, и такое может быть).





Также стоит понимать, что и египетская «четверка» - «четверке» рознь. Так что, следуя советам бывалых туристов-«египтян», выбирая отель, стоит почитать отзывы о нем, например, на Tripadvisor. Причем обращайте внимание на свежие отзывы этого сезона, потому что отдых в Египте тоже разделился на «до» и «после» эпидемии, точнее даже на отдых до закрытия Египта на карантин – и после открытия для туристов. Некоторые отели временно закрылись, некоторые стали на чем-то экономить (иногда на еде) и переориентировались с богатых европейских кошельков на туристов с Украины и Беларуси.





Кременчужанка Аня отдыхала на курорте Шарм-эль-Шейх и поделилась с «Телеграфом» личным опытом ноябрьского путешествия.





Первое, что нужно – обязательный тест ПЦР





Ложка дёгтя в бочке мёда с ценами - это обязательный тест ПЦР, который в Египте требуют по прилету. Естественно, это существенный плюс к стоимости поездки. С другой стороны, если туристов проверяют – значит, пекутся о безопасности отдыха.





- Сделать тест на COVID можно и в самом аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоит это 30 долларов (840 гривень). Дешевле, чем в коммунальной лаборатории Кременчуга (1580 гривень). Однако турагент не советовал делать ПЦР в Египте, ведь в случае, если вдруг тест окажется положительным, и ты бессимптомный носитель – тебя изолируют в номере отеля, и будешь сидеть там безвылазно две недели, жадно глядя в окно. А потом благополучно улетишь назад в Украину – вот и весь отпуск. Поэтому мы решили не заморачиваться и не рисковать и все-таки сделать тест на месте, хоть и вдвое дороже. Процедура такая: занимаешь очередь в поликлинику больницы «Приднепровская» (бывшая ж/д) в семь утра, иначе рискуешь не попасть. И получаешь результат на следующий день. Обидненько, что у нас так дорого. Туристы из Киева, Харькова, Одессы делали тесты себе по 800 гривен, - рассказала Аня о первом этапе подготовки к путешествию.



Тест действителен 72 часа, так что со временем нужно подгадать, чтобы не пропустить этот срок.

Мы погуглили цены и убедились, что она права. Опция доступна, если, скажем, у вас друзья-родственники в этих городах, и можно там переночевать перед вылетом. Непосредственно в аэропорту Борисполь ПЦР-тест стоит 1500 гривень – лишь чуточку дешевле, чем в Кременчуге.

Почему так пустынно?





Аня рассказала, как выбирала отель для отдыха и что очень удивило ее по приезду.









- Отель мы выбирали, ориентируясь на пляж и на тихую бухту залива Наама Бей, где уже приходилось бывать ранее. Лично я пловец вообще никакой, мой стиль «топор» или «камнем на дно», но море я очень люблю. Поэтому нырять за кораллами – не мой вариант, мне нужен был пологий песчаный берег для захода в воду. Цена тоже имела значение, отдых получился бюджетным. Турагент посоветовала отель Ghazala Beach – «четверка», не люксовая, но оправдала ожидания (у меня завышенных ожиданий и не было). Пляж даже превзошел ожидания. Это, без преувеличения, один из лучших пляжей Наама Бей: просторный, с прекрасным заходом в воду.



Аниматоры стараются вовсю – развлекают аквааэробикой, очень хорошо. Но первое, что поразило – в этот отель с аэропорта нас привезли одних.

Даже сомнение закралось: может, мы не то выбрали? Отель хоть и старенький, но номер оказался вполне приличным и чистым. Вышли на территорию: зелено, аккуратно, громадный бассейн. А где же люди? В день нашего прилета «Газала» была полупустой. У меня (хотя по натуре я интроверт) возникло чувство чего-то нереального. Ассоциации с какой-то восточной сказкой, читанной в детстве: караван на пути видит оазис, там прекрасный город, в котором никого нет! – делится первыми впечатлениям Аня.





Практически то же самое, по ее словам, в тот же день было на обычно оживленной улице в Нааме, куда возят туристов на шоппинг: все сверкает яркими огнями, манит, завлекает, а по улице ходят одинокие группки туристов. То же ощущение нереальности происходящего в коронавирусный год. Из туристов – в основном, украинцы и белорусы. Иногда попадались поляки и итальянцы. И еще местные – из Каира, Александрии. Из стран мусульманского мира – Ирака, Кувейта.





- Раньше (до эпидемии) нам уже приходилось бывать в Нааме, и эта улица напоминала пестрый восточный рынок с оживленными толпами людей. Сейчас рынок тот же – а людей почти нет! Жаль становится египетских продавцов. И кальяны (которые здесь были на каждом шагу в уличных кафе) запрещены в связи с эпидемией, - говорит Аня.







Кстати, отель, по ее словам, был как раз в центре – очень удобное место и для прогулок. Позже, дня через два-три, людей в районе Наама Бей стало больше, но по-прежнему немного для курортного Шарма. В целом отдыхом Аня довольна: Красное море в ноябре исключительно теплое - температура доходила до двадцати семи градусов.





- Просто не хотелось вылезать из воды. Столько, сколько мы плескались в море в этом году, мы не купались никогда! И главное, не сгорели. Солнце мягкое, хотя солнцезащитным кремом, конечно, пользовались, и всем советую, - подчеркивает туристка.





«Питание, вероятно, зависит от загрузки отеля»





Такой вывод сделала Аня во время своего тура.





- Некоторые туристы из нашего отеля на питание жаловались – мол, однообразно, выбор блюд ограничен, каждый день одно и то же, фруктов почти нет. Лично я ничего плохого сказать по поводу питания не могу. Правда, еда приготовлена специфически. Например, картошка идет в качестве приправы к тушеной курице – и в этом виде она острая. Или почему-то идет как салат.

Хотя, ориентируясь на вкусы украинцев и белорусов, египтяне таки готовят пюре. Но оно какое-то «не такое». В общем, как гарнир мы обычно брали рис. Или «вермишель с рисом» - странное, на первый взгляд, блюдо. Официанты советуют: «Попробуй, вкусно!» Жареная мелкая вермишель используется в качестве приправы. Правда, вкусно – похоже на плов. А вообще, у меня создалось впечатление, что питание зависит от загрузки отеля.

Голодным с ресторана в любом случае не выйдешь. Но вначале, когда людей было очень мало, выбор блюд был меньше, чем тогда, когда заехала большая группа туристов. Например, не было мангал-меню – потом стали жарить. Но характерно, что туристы, говорившие о том, что в отеле якобы кушать нечего, нагребали себе полные тарелки еды, - рассказала кременчужанка о гастрономических страстях в Египте.





Олл-инклюзив все тот же, но подача претерпела изменения в связи с коронавирусом: туристы не накладывают еду в тарелки самостоятельно – это делают официанты. Они в масках и должны быть в перчатках (по факту перчатки не всегда).





Кому не хватает родной еды - вот вам! Одна оз кафешек на набережной Дахаба. Сама набережная чем-то напоминает крымский Коктебель

Торг более чем уместен!





Пройтись по центру Наама Бей или по району Олд Маркет и ничего не купить практически невозможно. Здесь и привлекают туристов всеми возможными силами. И если ты отдаешь сразу названную цену и не торгуешься, это даже считается дурным тоном в Египте.





«Слава Богу», ты пришел: туристам здесь рады. И будут стараться говорить на вашем языке. Не только русский – в последнее время украинский стали осваивать





- На некоторые товары продавцы могут сбросить цену даже вдвое. Я сама видела, как наши туристы входили в раж и получали в итоге одежду за полцены от той, что была названа вначале. Я купила солнцезащитные очки с поляризацией, за которые просили вначале 23 доллара, за 13 долларов, - рассказала Аня.







Лучший «сувенир» из Египта – манго. Его можно купить по цене от доллара за килограмм. Проблема в том, что ценников в Египте в магазинах практически нет. Хотя есть исключения. Одно из таких мест – торговый центр «Джордж Клуни» с фиксированными ценами.





- Там мы и затарились манго по доллару за килограмм, но купить там можно практически все, что нужно туристу – от сувениров и чаев-сладостей – до одежды, - говорит Аня. – Магазин далеко от центра, но, что характерно, тебя туда могут отвезти на машине бесплатно. Мы узнали об этой опции, когда приехали сами на маршрутке, а назад нас вместе с манго увезли. Приятно.









Экскурсии: где дешевле





«Рыночные цены» и на экскурсии в Египте. Гид из отеля обычно предлагает тур втридорога, рассказывает туристка по личному опыту. Иногда пугают тем, что ваша медицинская страховка не действует на других экскурсиях.





- Наш турагент рассказала нам, что это не так. Нужно просто внимательно читать страховой полис и разобраться, что покрывает, а что не покрывает страховка. Обычно стандартная страховка не покрывает экстремальные виды отдыха, например, дайвинг, - обращает внимание Аня.





Каньон по пути в соседний с Шармом Дахаб - популярное туристическое место





Что касается цен на экскурсии – у туроператоров они могут значительно отличаться. Как рассказала наша собеседница, в отеле предлагали экскурсию на яхте за пятьдесят долларов с человека. Туристки из Беларуси обратились в местное туристическое агентство, где им продали эту же экскурсию по двадцать долларов с человека.









Так что не спешите – осмотритесь и приценитесь. И еще имейте в виду: на многих экскурсиях (особенно бесплатной в подарок от туркомпании) вам будут предлагать шоппинг. Излюбленные хиты – какая-нибудь «фабрика масел», которая вовсе и не фабрика, а большой магазин, и магазин восточных сладостей. Не стоит ехать туда не подготовленным – спросите сначала цены у торговцев.





«Фабрика масел» может выглядеть как-то так непрезентабельно

Смотрим Шарм самостоятельно

- Чем быстрее вы избавитесь от комплекса «боюсь незнакомой страны» - тем лучше для вас. Передвигаться по Шарм-эль-Шейху вполне удобно без гидов, - рассказала нам путешественница. - И, по-моему, безопасно – везде полно туристической полиции. Достаточно знаний английского на элементарном уровне. В крайнем случае, можно и русским обойтись – местные ориентируются на туристов и понимают.

Важно, выходя из отеля, понять лишь, в какую сторону ехать. Например, отельный гид предложил экскурсию в Сохо за пять долларов с человека в обе стороны «комфортно на туристическом автобусе». На местной маршрутке из Наамы и обратно это 5 фунтов (около 9 гривень). Разница очевидна. Но надо понимать особенности местного сервиса. Маршрутки без конца бибикают: когда приглашают сесть, когда обгоняют, когда здороваются друг с другом – и при этом несутся «на всех парах». Стоимость поездки зависит от расстояния.

Лучше заранее спросить у местных, сколько куда стоит проезд. И приготовить мелкие деньги – иначе сдачу можете не получить. У меня был такой случай: за поездку водитель запросил два доллара, хотя на самом деле такса была – 5 египетских фунтов. В следующей маршрутке я дала 10 фунтов, особо не рассчитывая на сдачу. Но, к моему удивлению, водитель сдачу дал! – поделилась личным опытом Аня.





В египетских маршрутках требуется маска, в магазинах – не всегда.





Мечеть в районе Олд Маркет

Приятный бонус или неожиданность





Аня рассказала, что когда поездка подходила к концу, и она уже делала прощальное селфи на фоне моря, пришло известие от туроператора. Вылет перенесли на следующий день.





«Информируем Вас об изменении даты обратного рейса туристов. По операционным причинам туристы были продлены по 15.11 с проживанием в забронированном отеле», - говорилось в сообщении.

- Еще один день на теплом море нам фактически подарили. Думаю, это было связано с загрузкой самолета. Туристическому агентству было дешевле покормить туриста в отеле еще один день, чем гнать полупустой самолет. Нас порадовал бонус от компании (у нас еще были дни отпуска в запасе). Кстати, другие туристы рассказали, что летом их вылет задержали на четыре дня… Так что, мой совет по личному опыту: не стоит сейчас планировать свой отпуск впритык, иначе рискуете не успеть на работу, - рассказала напоследок Аня.