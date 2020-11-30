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Кременчук, Культура, Кременчуг

Щастя, гобіт і Тарасівка: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 192

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Дж. Р.р. Толкін «Гобіт, або Туди і звідти»

Книга, яку читають люди у багатьох країнах світу уже не одне десятиліття. І ось тепер вона є і українською.

Ця історія надзвичайної пригоди, яку втнула ватага гномів, узявшись відшукати вкрадене драконом золото. Зовсім випадково учасником цієї ризикованої справи став Бідьбо Торбин, прихильний до комфорту і позбавлений амбіцій гобіт, котрий на власний подив, виявив неабияку винахідливість і вправність у ролі зломщика. Сутички з тролями, гоблінами, гномами, ельфами та гігантськими павуками, розмова з драконом – ось лише деякі пригоди, що їх судилося пережити Більбо…

Ніна Фіалко «Хочу в Тарасівку»

Це соціально-психологічний роман, в якому авторка захоплююче і точно відтворює життєвий шлях типового представника покоління, яке формувалось у вісімдесяті та намагалося вижити й нажити статки у дев’яності.

Непросте і трагічне становлення українця, який волею обставин опинився тоді в Москві. Нелегкий вибір постав перед ним нині.

  
 

Тал Бен-Шахар «Бути щасливіше. Сьогодні. Зараз. Завжди.»

Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що щастя – це стан, у якому можна перебувати постійно? Автор заявляє про те, що щастя – це наука, яку необхідно вивчати та популяризувати. Тема ця не нова, проте автор висловлює досить цікаву точку зору: кожен із нас може стати щасливішим.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
компанія «Інтера Люкс»
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