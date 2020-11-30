Щастя, гобіт і Тарасівка: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
|
Дж. Р.р. Толкін «Гобіт, або Туди і звідти»
Книга, яку читають люди у багатьох країнах світу уже не одне десятиліття. І ось тепер вона є і українською.
Ця історія надзвичайної пригоди, яку втнула ватага гномів, узявшись відшукати вкрадене драконом золото. Зовсім випадково учасником цієї ризикованої справи став Бідьбо Торбин, прихильний до комфорту і позбавлений амбіцій гобіт, котрий на власний подив, виявив неабияку винахідливість і вправність у ролі зломщика. Сутички з тролями, гоблінами, гномами, ельфами та гігантськими павуками, розмова з драконом – ось лише деякі пригоди, що їх судилося пережити Більбо…
|
Ніна Фіалко «Хочу в Тарасівку»
Це соціально-психологічний роман, в якому авторка захоплююче і точно відтворює життєвий шлях типового представника покоління, яке формувалось у вісімдесяті та намагалося вижити й нажити статки у дев’яності.
Непросте і трагічне становлення українця, який волею обставин опинився тоді в Москві. Нелегкий вибір постав перед ним нині.
|
Тал Бен-Шахар «Бути щасливіше. Сьогодні. Зараз. Завжди.»
Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що щастя – це стан, у якому можна перебувати постійно? Автор заявляє про те, що щастя – це наука, яку необхідно вивчати та популяризувати. Тема ця не нова, проте автор висловлює досить цікаву точку зору: кожен із нас може стати щасливішим.