Щастя, гобіт і Тарасівка: що кременчужанам почитати на вихідних

Дж. Р.р. Толкін «Гобіт, або Туди і звідти»

Книга, яку читають люди у багатьох країнах світу уже не одне десятиліття. І ось тепер вона є і українською.

Ця історія надзвичайної пригоди, яку втнула ватага гномів, узявшись відшукати вкрадене драконом золото. Зовсім випадково учасником цієї ризикованої справи став Бідьбо Торбин, прихильний до комфорту і позбавлений амбіцій гобіт, котрий на власний подив, виявив неабияку винахідливість і вправність у ролі зломщика. Сутички з тролями, гоблінами, гномами, ельфами та гігантськими павуками, розмова з драконом – ось лише деякі пригоди, що їх судилося пережити Більбо…