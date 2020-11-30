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Надзвичайні новини

З'явилися подробиці знущання невістки над свекрухою у Кременчуці

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 860

 

Виявилось, що жінка набрала багато кредитів, за які має нині розрахуватись

В листопаді у Кременчуці вдруге за місяць невістка напала на стареньку свекруху та відібрала гроші. Про цей випадок нещодавно вийшов сюжет у програмі «Надзвичайні новини» на ICTV. 


У Кременчуці невістка, яка душила стареньку свекруху, напала на неї вдруге за місяць


Невістка проникла до оселі старенької вночі, душила і била бабусю, забрала всі гроші - 35 тисяч гривень, які та відкладала на свій похорон, а потім втекла. Камери відеоспостереження на сусідському будинку показали, що грабіжниця відкрила калитку своїми ключима.


Для чоловіка крадійки, з якою він прожив 22 роки, це стало несподіванкою. Виявилось, що жінка набрала багато кредитів, за які має нині розрахуватись. Чоловік після інциденту переїхав жити до матері, а жінка залишається вдома під домашнім арештом.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Надзвичайні новини Джерело відео: youtube.com
Теги: розбій невестка свекруха
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