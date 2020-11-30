З'явилися подробиці знущання невістки над свекрухою у Кременчуці

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 860

Виявилось, що жінка набрала багато кредитів, за які має нині розрахуватись

В листопаді у Кременчуці вдруге за місяць невістка напала на стареньку свекруху та відібрала гроші. Про цей випадок нещодавно вийшов сюжет у програмі «Надзвичайні новини» на ICTV.









Невістка проникла до оселі старенької вночі, душила і била бабусю, забрала всі гроші - 35 тисяч гривень, які та відкладала на свій похорон, а потім втекла. Камери відеоспостереження на сусідському будинку показали, що грабіжниця відкрила калитку своїми ключима.





Для чоловіка крадійки, з якою він прожив 22 роки, це стало несподіванкою. Виявилось, що жінка набрала багато кредитів, за які має нині розрахуватись. Чоловік після інциденту переїхав жити до матері, а жінка залишається вдома під домашнім арештом.



