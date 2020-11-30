Чемпіон проти сухої серії киян: сьогодні «Кременчук» зіграє з «Соколом»

Безумовно ми стаємо свідками нового цікавого протистояння між діючим чемпіоном та легендарною українською командою
5 грудня о 17:00 чемпіон України УХЛ Паріматч чемпіон ХК «Кременчук» зіграє у центральному матчі 14 туру в Києві на арені АТЕК зі столичним «Соколом».
Пресслужба ХК «Кременчук» відзначає, що суперники підійшли до очного поєдинку з однаковою кількістю набраних очок – по 20 після 13 матчів: кияни на другому місці у турнірній таблиці, кременчужани - на третьому, з-за рахунку особистої зустрічі, коли столична команда виграла 26 листопада в Кременчуці 3:1. У «містян» відзначився Єгор Серанов, у «соколят» - Дмитро Нименко та двічі Фелікс Морозов.
Безумовно ми стаємо свідками нового цікавого протистояння між діючим чемпіоном та легендарною українською командою.
Обидва клуби виграли в двох останніх турах – «Кременчук» розгромив «Маріуполь» 8:2 та впевнено обіграв «Дніпро» 4:1, «Сокіл» був сильнішим за «Маріуполь» 1:0 та «Дніпро» 3:0. Цікаво, що кияни не пропускають гол вже 141 хвилину, після пропущеної шайби на 39 хвилині на арені «Айсберг» від «містян». А це говорить нам про те, що 5 грудня у матчі «Сокіл» - «Кременчук» буде дуже жарко, і у «містян» з’явився ще один гідний суперник.
Головний тренер киян Олег Шафаренко зліпив міцний горіх з:
У кременчужан у списку бомбардирів продовжує лідирувати трійка нападу Олександр Коробов (11+5) – Артем Дубінін (1+12) – Андрій Денискін (11+8). У капітана Миколи Кисельова (7+4).
Після перемоги над «Маріуполем» головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький сказав:
Дивіться матч «Сокіл» - «Кременчук» у прямому ефірі 5 грудня о 17.00 на телеканалі XSPORT.