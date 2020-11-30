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На Кременчуг надвигается похолодание: на выходных температура снизится до -7°С

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 89

Такая же морозная погода продержится и в начале рабочей недели

На Кременчуг надвигается похолодание: по ночам в первый уикенд этой зимы температура снизится до -7°С. Морозы продержатся и в начале рабочей недели.


 

Gismeteo на ближайшие дни прогнозирует безоблачную, но холодную погоду. На выходных градусники покажут от +2°С до -5°С, а в понедельник, 7 декабря, все -7°С.


 

Sinoptik сообщает, что на уикенд в городе будет преимущественно ясно, а температура упадёт ниже нуля. Прохладнее всего будет в воскресенье, 6 декабря, – до -6°С.


 

Ventusky даёт достаточно суровый прогноз на выходные дни: во-первых, обещает заморозки до -7°С, а ещё сильный ветер, до 22 км/час. Зато в Кременчуге будет солнечно и без осадков.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз зима похолодание мороз ветер заморозки
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