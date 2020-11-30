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Кременчук, Коронавірус / Карантин

99 нових випадків: в Кременчуці коронавірус діагностували у 7-місячного немовляти

Вчора, 23:00 Переглядів: 589

 

На жаль, 2 пацієнти померли

Сьогодні, 4 грудня, в Кременчуці зареєстрували 99 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 45 жінок віком від 22 до 83 років, 52 чоловіка віком від 21 до 85 років, 7-місячне немовля та дитина 13 років.
93 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 127 осіб. На жаль, 2 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 3 416 випадків: одужало 1 942, померло 91.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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