99 нових випадків: в Кременчуці коронавірус діагностували у 7-місячного немовляти

Вчора, 23:00 Переглядів: 589

Сьогодні, 4 грудня, в Кременчуці зареєстрували 99 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 45 жінок віком від 22 до 83 років, 52 чоловіка віком від 21 до 85 років, 7-місячне немовля та дитина 13 років.

93 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 127 осіб. На жаль, 2 пацієнти померли.



Всього зареєстровано 3 416 випадків: одужало 1 942, померло 91.







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