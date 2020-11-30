Який рівень захворюваності на пневмонію та COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 834

На сьогодні у Кременчуці спостерігається стрімке поширення коронавірусної інфекції. Згідно статистиці, у жовтні зафіксували 1028 випадків, а у листопаді – вже 1731 випадок COVID-19. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіла заступник міського голови Ольга Усанова. Також вона поінформувала і про рівень захворюваності у місті.





За вчорашній день зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторному прийомі звернулися 78 дорослих і 78 дітей. Вперше на прийомі у сімейного лікаря 75 дорослим поставили діагноз «пневмонія», крім того, виставили 112 підозр на коронавірусну інфекцію.





Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебуває 148 пацієнтів, є випадки з тяжким перебігом хвороби:

у «Кременчуцькій» – 50 всього та 36 тяжких пацієнтів;

у Першій лікарня імені Богаєвського – 70 всього і 9 тяжких;

у «Правобережній» – 7 людей з пневмонією;

у «Придніпровській» – 12 всього і двоє тяжких;

у дитячій лікарні – 9 дітей з пневмонією.

Що стосується коронавірусу, то загалом у нашому місті інфікувалися 3317 людей. У лікарнях Кременчука перебуває 73 містянина із підтвердженим COVID-19, 15 – жителів Кременчуцького району. 1338 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 1815 кременчужан подолали хворобу, 91 особа померла.





Кременчуцький лабораторний центр, який проводить тести на коронавірус, працює з повним завантаженням у три зміни, щоб тим особам, які перебувають на стаціонарному лікуванні, дати лабораторний висновок день у день, а тим, хто на амбулаторному лікуванні, – на наступний день після взяття забору біоматеріалів. За останню добу лаборанти центру провели більше 280 досліджень.



