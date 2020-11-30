Для інфекційного шпиталю у лікарні ім. Богаєвського закупили 20 кисневих концентраторів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 341

Також нещодавно у лікарні провели додатковий киснепровід до 22 точок

Для інфекційного шпиталю на 120 ліжок у міській лікарні ім. І. Богаєвського, де лікують хворих з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19, закупили 20 кисневих концентраторів на 10 літрів рідкого кисню. Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, дані апарати забезпечуватимуть потреби у кисневій терапії пацієнтів із ускладненнями.





Як зазначають фахівці, ці концентратори можна порівнювати навіть із прямою кисневою точкою.





Також нещодавно у лікарні провели додатковий киснепровід до 22 точок. Раніше, відповідно до проєктних документів, стаціонарна подача рідкого кисню могла проводитися лише у відділенні реанімації та частково в палатах інтенсивної терапії.





Загалом, окрім стаціонарних точок подачі рідкого кисню, в лікарні є 28 кисневих концентраторів. У мерії зазначають, що станом на сьогоднішній день це покриває потребу в кисневій терапії.