Винуватець ДТП, у якій постраждала жінка, просив його виправдати, бо не бачив іншу машину

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 770

Винуватець ДТП, у якій постраждала жінка, просив його виправдати, бо не бачив іншу машину. Про це йдеться у матеріалах справи, яку розглядав Крюківський районний суд.





Аварія сталася у квітні 2020 року на перехресті вулиць Мазепи та Горького. Ford Mustang не поступився дорогою ВАЗ-2109. У результаті аварії постраждала жінка, яка була пасажиркою «дев'ятки». Вона отримала травми і не могла працювати 3 місяці. Через те, що жінка потребувала догляду, не працював і чоловік.





У суді водій Mustang свою вину повністю не визнав, заявив, що «коли він наблизився до вул. Мазепи то зупинив автомобіль, потім почав рух автомобіля, відпустив гальма. Будь яких перешкод не було, автомобіля ВАЗ він не бачив. Коли автомобіль знаходився на середині перехрестя, то він почув удар. Зліва було багато припаркованих автомобілів». У суді керманич просив себе виправдати.





Не дивлячись на його слова, чоловіку присудили 1 рік умовно, а також він має виплатити 10 000 моральної компенсації потерпілим. Питання матеріальної компенсації суд розглядатиме у цивільному порядку.