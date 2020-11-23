У Кременчуці невістка, яка душила стареньку свекруху, напала на неї вдруге за місяць

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 81

Зловмисниця була на домашньому арешті, але її це не зупинило

У Кременчуці вдруге за місяць невістка напала на стареньку свекруху та відібрала гроші. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції.





Раніше, наприкінці жовтня, жінку вже затримували за аналогічний злочин. Тоді, 40-річна зловмисниця у масці душила 85-річну пенсіонерку і відібрала 35 тисяч гривен. Цього разу розбійниця била по обличчю стареньку і змусила віддати 5 тисяч гривень.





Зловмисниця була на домашньому арешті, але її це не зупинило.





Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло). Слідчі підготували клопотання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.