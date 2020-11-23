Дії тервиборчкому обурили суд: Пришиб досі без сільського голови

Вчора, 22 листопада, у Харкові відбулося засідання Другого апеляційного адміністративного суду, який залишив в силі рішення судів першої інстанції за адмінпозовом кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанови комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним та перерахунок голосів. Апеляцію Алли Бабець не задовольнили.

Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 18 листопада доповнили абзацами:

«Визнати протиправним та скасувати протокол Пришибської сільської територіальної виборчої комісії Кременчуцького району Полтавської області про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці Ме530394 з виборів Пришибського сільського голови, в якому зазначено, що жоден з кандидатів на посаду сільського голови не набрав голосів на виборчій дільниці.

Зобов'язати відповідача продовжити дії щодо встановлення результатів виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі за наслідками виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 06.11.2020 та постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 10.11.2020 по справі №440/6389/20, які є чинними та такими, що підлягають безумовному виконанню, а також висновків судів у цій справі».