Дії тервиборчкому обурили суд: Пришиб досі без сільського голови

Апеляцію Бабець не задовольнили
Вчора, 22 листопада, у Харкові відбулося засідання Другого апеляційного адміністративного суду, який залишив в силі рішення судів першої інстанції за адмінпозовом кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанови комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним та перерахунок голосів. Апеляцію Алли Бабець не задовольнили.
Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 18 листопада доповнили абзацами:
«Визнати протиправним та скасувати протокол Пришибської сільської територіальної виборчої комісії Кременчуцького району Полтавської області про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці Ме530394 з виборів Пришибського сільського голови, в якому зазначено, що жоден з кандидатів на посаду сільського голови не набрав голосів на виборчій дільниці.
Зобов'язати відповідача продовжити дії щодо встановлення результатів виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі за наслідками виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 06.11.2020 та постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 10.11.2020 по справі №440/6389/20, які є чинними та такими, що підлягають безумовному виконанню, а також висновків судів у цій справі».
При цьому, на засіданні суд був вкрай обурений діями пришибського тервиборчкому по невиконанню рішень суду і зобов'язав його продовжити процес по встановленню результатів виборів з урахуванням голосів по дільниці Кобелячок, по якій ТВК визнала результати недійсними. З урахуванням цієї дільниці, Городянко випереджає Бабець на 2 голоси.
Більш того, 20 листопада поліція відкрила кримінальне провадження по ст. 158-3 ККУ за заявою Городянко щодо підробки виборчої документації.
Доки процес встановлення результатів виборів триває, Бабець незаконно виконує роль Голови ОТГ.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.