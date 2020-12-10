«Питання навіть стояло, щоб знятися з чемпіонату»: президент «Кременя» Сергій Ковнір

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 634

Який зараз фінансовий стан команди, з чим пов’язане звільнення головного тренера та хто ще покинув кременчуцьку команду

Президент футбольного клубу «Кремінь» Сергій Ковнір розповів про фінансовий стан команди, хто покинув «Кремінь» та з чим пов’язане рішення про дострокове припинення співпраці з головним тренером Олександром Головком.









В кінці сезону головний тренер Олександр Головко подав списки гравців, яких надалі не бачить в команді. Список співпав з думкою президента ФК «Кремінь» Сергієм Ковніром та директором Андрієм Недяком. Під час розривання контрактів з’ясувалося, що були підписані не вигідні для клубу контракти з рядом гравців. Сума компенсації для цих гравців велика, але оскільки гравці не показали необхідний результат, клуб все одно вирішив з ними розірвати контракт. У результаті розтавання з цими гравцями у бюджеті клубу з’явилася велика фінансова діра.





- Зустрічався з Олександром Борисовичем й розглядали плани на наступний рік виходячи з того бюджету, який залишався. Був виділений бюджет на сезон у повному обсязі й сума бюджету не змінилася, але через те, що частина гравців перехворіла на коронавірус, а частина травмована – довелося доукомплектовуватися гравцями: це і Жонатан Ліма, і Денис Норенков, й Антоніо. Плюс компенсації гравцям. Й відбувся перекіс в бюджеті. У результаті на другу частину чемпіонату залишаться близько 35-40% бюджету.





- Сергій Володимирович, які Ви бачили шляхи виходу з даної ситуації?





- За умови, що продовжуємо співпрацю з гравцями та доукомплектовуємося новими, ми навесні очікували дефіцит бюджету – утворилася б дірка, яка позначилася на виплатах заробітних плат та премій. «Кремінь» - клуб, який стабільно виплачує заробітну плату й не має затримок з виплатами. Тому ми розглядали кілька варіантів виходу із ситуації.





Один з варіантів, ми продовжуємо у тому форматі як є і доукомплектовуємося гравцями, але у квітні/травні почалися затримки з виплати заробітної плати.



Оскільки при тому бюджеті ніхто нікому не хотів бути заборгований, був варіант догравати чемпіонат молоддю. Питання навіть стояло, щоб знятися з чемпіонату, адже фінансова діра передбачалася великою.





Ми з Олександром Борисовичем розглядали різні варіанти й він запропонував неочікуване рішення – розірвати контракт.





- Достроково припинити контракт?





- Олександр Борисович запропонував мужній вчинок – знятися з поста головного тренера, щоб «Кремінь» зміг дограти чемпіонат на високій ноті. Ми дуже вдячні йому за це.





В житті іноді доводиться приймати рішення, які не подобаються. Це одне з таких. Ні мені, ні Олександру Борисовичу це рішення не подобається, але необхідно було виходити з даної ситуації.



Ми задоволені співпрацею та роботою, яку зробив Олександр Головко, він задав необхідну планку, нижче якої ми не повинні опускатися.





- Ви говорили, що разом з тренером узгодили список гравців, які покинули команду. Можете назвати хто саме?





- Достроково припинили контракти зі Станіславом Кулішом, Сергієм Чеботаєвим, Русланом Зубковим, Олегом Бородаєм. Команду також покинули: Ілля Брюхов, Владислав Закорський, Максим Кучеренко. З Жонатаном та Денисом Норенковим контракти були розраховані на місяць-півтори, до зими, щоб підсилити команду. Також оренда закінчилася у Дениса Галати та Дениса Островського. Щодо Станіслава Сорокіна – у нього оренда розрахована до літа 2021 року.





- Чи розглядали варіанти на пост головного тренера? Коли озвучите прізвище нового наставника?





- Ще ні. До зимових зборів команди плануємо визначитися з кандидатурою головного тренера. До цього часу маємо його обрати та визначити шлях розвитку, адже завдання на сезон – залишитися у Першій лізі та піднятися якомога вище у турнірній таблиці – ніхто не скасовував.





- Коли команда виходить з відпустки?





- Плануємо наприкінці січня зібрати команду.