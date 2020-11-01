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У кременчужан буде 20 днів, аби проголосувати за проєкти «Громадського бюджету»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 352

 

Голосування розпочинається 3 листопада і триватиме до 23 листопада

У кременчужан буде 20 днів, аби вибрати свого фаворита серед проєктів «Громадського бюджету» та проголосувати за нього. За повідомленням пресслужби мерії Кременчука, голосування розпочалося сьогодні, 3 листопада, і триватиме до 23 листопада.


2 листопада члени робочої групи з питань впровадження громадського (партисипативного) бюджету в Кременчуці розглянули проєкти «Громадського бюджету 2020», які попередньо опрацювали структурні підрозділи виконкому, та допустили до голосування 93 із 101 з них.


Прогосувати за проєкт, який їм сподобався, містяни можуть через сайт «Громадського бюджету» через систему BankID і ЄЦП, у контактцентрах на мікрорайонах міста та у центральному офісі ЦНАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: громадський бюджет голосование проекты
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