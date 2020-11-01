У кременчужан буде 20 днів, аби проголосувати за проєкти «Громадського бюджету»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 352

У кременчужан буде 20 днів, аби вибрати свого фаворита серед проєктів «Громадського бюджету» та проголосувати за нього. За повідомленням пресслужби мерії Кременчука, голосування розпочалося сьогодні, 3 листопада, і триватиме до 23 листопада.





2 листопада члени робочої групи з питань впровадження громадського (партисипативного) бюджету в Кременчуці розглянули проєкти «Громадського бюджету 2020», які попередньо опрацювали структурні підрозділи виконкому, та допустили до голосування 93 із 101 з них.





Прогосувати за проєкт, який їм сподобався, містяни можуть через сайт «Громадського бюджету» через систему BankID і ЄЦП, у контактцентрах на мікрорайонах міста та у центральному офісі ЦНАП.