101 проєкт подали кременчужани до Громадського бюджету Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 180

Загальна вартість усіх проєктів - близько 70 мільйонів гривень

101 поєкт до Громадського бюджету подали цього року кременчужани. Керівник сектору підтримки партисипативних практик виконавчого комітету Кременчука Євген Перевезенцев, зауважив, що проєкти розподілятимуть у структурні підрозділи виконкому для їх аналізу та опрацювання.





Загалом передбачено: 13 великих та 32 малих проєкти, з них 9 великих комунальних, 17 малих комунальних та 30 квартальних майданчиків.





За словами Євгена Перевезенцева, найбільше подали проєктів з центру та Першого, Другого, Третього Занасипу.





Серед проєктів:

шафки для школярів

контейнери для збору речей

скейтпарк на Раківці

пішохідні тротуари

дитячі майданчики

облаштування зони відпочинку у парку Студентському

облаштування скверів «Французька булочка», «Юність», «Щасливе дитинство»

впровадження сертифікату на відпочинок в таборі

створення додатку Smart City

Нагадаємо, що етап аналізу проєктів триватиме до 2 листопада.