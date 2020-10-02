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101 проєкт подали кременчужани до Громадського бюджету Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 180

 

Загальна вартість усіх проєктів - близько 70 мільйонів гривень 

101 поєкт до Громадського бюджету подали цього року кременчужани. Керівник сектору підтримки партисипативних практик виконавчого комітету Кременчука Євген Перевезенцев, зауважив, що проєкти розподілятимуть у структурні підрозділи виконкому для їх аналізу та опрацювання.


Загалом передбачено: 13 великих та 32 малих проєкти, з них 9 великих комунальних, 17 малих комунальних та 30 квартальних майданчиків.


За словами Євгена Перевезенцева, найбільше подали проєктів з центру та Першого, Другого, Третього Занасипу.


Серед проєктів:

  • шафки для школярів
  • контейнери для збору речей
  • скейтпарк на Раківці
  • пішохідні тротуари
  • дитячі майданчики
  • облаштування зони відпочинку у парку Студентському
  • облаштування скверів «Французька булочка», «Юність», «Щасливе дитинство»
  • впровадження сертифікату на відпочинок в таборі
  • створення додатку Smart City

Нагадаємо, що етап аналізу проєктів триватиме до 2 листопада.

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Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет
компанія «Інтера Люкс»

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