101 проєкт подали кременчужани до Громадського бюджету Кременчука

101 поєкт до Громадського бюджету подали цього року кременчужани. Керівник сектору підтримки партисипативних практик виконавчого комітету Кременчука Євген Перевезенцев, зауважив, що проєкти розподілятимуть у структурні підрозділи виконкому для їх аналізу та опрацювання.
Загалом передбачено: 13 великих та 32 малих проєкти, з них 9 великих комунальних, 17 малих комунальних та 30 квартальних майданчиків.
За словами Євгена Перевезенцева, найбільше подали проєктів з центру та Першого, Другого, Третього Занасипу.
Серед проєктів:
Нагадаємо, що етап аналізу проєктів триватиме до 2 листопада.